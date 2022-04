¡Karina Banda sale de Enamorándonos USA y anuncia su nuevo proyecto en televisión! Después de casi un año entregada a Enamorándonos USA, es el momento de dar un paso más y tener su propio programa. ¡Así de feliz lo anunció la conductora mexicana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Feliz, agradecida y, sobre todo, muy emocionada, Karina Banda se despidió de su equipo de Enamorándonos USA en el que ha disfrutado, aprendido y pasado algunos de sus mejores momentos televisivos. Pero, ojo, es una despedida solo geográfica pues lo que llega la sigue manteniendo muy unida a la marca. Aquí se acaba una etapa fantástica para dar paso a otra sumamente especial y emocionante para su carrera. Su compañero de aventuras, Rafael Araneda, fue el encargado de anunciar a la audiencia cuál es el nuevo reto profesional que la mexicana afrontará en breve. Con redoble de tambores y los nervios de todos los allí presentes, el chileno soltó la bomba ante la cara de sorpresa de todos. Sí, Karina tiene ante sí un nuevo reto que promete amor, pasión y mucha sensualidad. Karina Banda, look del dia Credit: Instagram/Karina Banda "La familia de Enmorándonos crece y nos orgullece compartir con ustedes que estamos a muy poco de comenzar un nuevo programa de.... ¡Enamorándonos!", arrancó la presentadora sin decir más. "Este programa será en un lugar paradisíaco, en un ambiente idílico donde el amor, las pasiones, el afecto, el desamor, los quiebres, la sensualidad tendrán un rol fundamental...", siguió Araneda de lo más misterioso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿de qué se trata? "Y ese programa es... ¡La isla Enamorándonos!", gritaron los dos compañeros a la par. Al programa raíz le ha salido este hermanito que será emitido a través de Vix, la nueva plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Después de soltar la bomba, tocaba decir quién estaría a cargo de la conducción. Y ahí es que llegó la bomba número dos. "La conductora, la anfitriona, la reina de La isla enamorándonos tiene nombre y apellido ¡y es Karina Banda!", gritó el conductor chileno entusiasmado. Los gritos ensordecedores ante la buena nueva no cesaron, incluidos los de su protagonista, quien no paró de reír y celebrar este nuevo paso en su vida. La esposa de Carlos Ponce mantuvo el secreto muy bien guardado hasta que se dio a conocer, así que fue toda una sorpresa, y de las gratas, para todos. No solo porque el programa promete en cuanto a contenido, sino por la pasión y alegría que le va a poner su conductora. La pregunta del millón que surge ahora es, ¿y quién se quedará en su puesto? Aunque todas las pistas apuntan a Ana Patricia Gámez, ni la cadena ni ella han confirmado nada, así que el asunto sigue en el aire. Sea como fuere, solo cabe celebrar la buena noticia para Karina y desearle todo lo mejor en esta nueva y emocionante etapa. ¡Enhorabuena!

