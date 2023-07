Karina Banda regresa en agosto al prime time de UniMas La presentadora mexicana conducirá el nuevo reality show de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de año, Karina Banda se mudaba a Argentina por motivos de trabajo. "No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo. Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene superemocionada. Estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo. El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora", expresó entonces la conductora mexicana a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su página de Facebook. Hoy ese proyecto que grabó en Argentina ya tiene fecha de estreno en el prime time de la televisión hispana. Karina Banda Karina Banda | Credit: Instagram Karina Banda La esposa de Carlos Ponce, quien condujo durante una temporada el programa Enamorándonos USA (UniMas) en sustitución de Ana Patricia, volverá a apoderarse en agosto del horario estelar de UniMas, ahora como conductora de Hotel VIP, un reality show que reúne a 16 celebridades para competir en un juego de rol en un hotel. "Algunas celebridades seleccionadas serán los 'huéspedes' y los demás serán los 'empleados'. Su lugar y rol serán determinados por su desempeño en las pruebas físicas y mentales que se realizarán cada semana. Cuando termine la semana, un participante será eliminado y al final descubriremos quién es el ganador del gran premio", explicó TelevisaUnivision sobre la dinámica. Karina Banda Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: UniMas Karina, quien supera el medio millón de seguidores en Instagram, comparte conducción en este reality con el actor y personalidad de televisión mexicano Roberto Palazuelos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se estrena? Hotel VIP aterrizará en el prime time de UniMas el lunes 21 de agosto a las 9 p. m., hora del Este. Ese día también se estrenará la nueva temporada de Enamorándonos. "16 famosos llegan a un hotel de lujo pero aquí el lujo se lo tienen que ganar y para los que pierdan a trabajar se ha dicho", anuncia la cadena en un video promocional. ¿Te lo vas a perder?

