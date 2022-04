Karina Banda habla de sus planes de boda con Carlos Ponce A más de un año de su boda sin fiesta, la carismática presentadora y su esposo Carlos Ponce aún tienen planes para organizar una celebración. ¿Cuáles son?, ¿se está preparando para ser madre? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la pandemia, parejas alrededor del mundo se vieron en la obligación de cambiar sus planes de bodas con sus seres queridos. Una de ellas fue la que forman Karina Banda y Carlos Ponce. Si bien se casaron en una ceremonia, íntima no pudieron celebrar una fiesta como Dios manda. ¿Cuándo lo harán? ¡Esto fue lo que nos contó la presentadora en exclusiva! En una entrevista en People VIP, la carismática mexicana recordó el dicho popular de que 'si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes'. Dijo que sus planes aún están abiertos y que están en manos de Dios. "Uno siempre encuentra tiempo para todo. Ahora uno está buscando el tiempo perfecto y yo creo que no existe, es cuando Dios lo quiera y dónde él lo quiera. Yo siempre digo: 'Diosito lo dejo todo en tus manos si quieres que hagamos una celebración, una ceremonia con la familia pues así será'. Igual si es su voluntad que yo sea mamá o que seamos papás; eso lo veo un poco complicado para este año porque me acaban de entregar un bebé televisivo [el nuevo programa que va a conducir]", aseguró. Además, para conocer más detalles del este nuevo proyecto televisivo en el que se embarca la conductora ¡mira el video completo colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina Banda habla de sus planes de boda con Carlos Ponce

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.