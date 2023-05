¿Y Lili y Raúl? Karina Banda y Danilo Carrera conducen juntos El gordo y la flaca Lili Estefan y Raúl de Molina no suelen ausentarse del programa al mismo tiempo, este martes, sin embargo, ninguno de los dos estuvo presente en el estudio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gordo y la flaca Lili Estefan y Raúl de Molina; Karina Banda y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent; Instagram El gordo y la flaca El gordo y la flaca (Univision) no solo es uno de los programas más exitosos de la televisión hispana, también es de los que más tiempo lleva al aire. El show de farándula que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina cumplirá el próximo 21 de septiembre 25 años de vida. Este martes, sin embargo, no fueron Lili y Raúl los que estuvieron al frente de la conducción del programa. Normalmente la sobrina del productor musical Emilio Estefan y el presentador cubano no suelen ausentarse al tiempo tiempo, pero ayer ninguno estuvo presente en el estudio. Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El gordo y la flaca | Credit: Mezcalent El show, no obstante, quedó en muy buenas manos. Dos rostros muy conocidos del programa se encargaron de sustituirlos: Karina Banda y el galán de telenovelas Danilo Carrera. "Bienvenidos a El gordo y la flaca, gracias por acompañarnos. Dirán ustedes 'oye Lili qué cambiada estás', 'Raúl qué cambiado estás'", dijo Karina nada más iniciar el show. "Raúl siempre me cubre a mí cuando yo tengo una escena de novela sin camisa o algo complicada", bromeó Danilo. "Entonces cuando él está de vacaciones me toca cubrirlo". Karina Banda Karina Banda y Danilo Carrera | Credit: Instagram El gordo y la flaca "¿Por qué no está Lili?", le preguntó el actor ecuatoriano a su compañera. "No sé, a mí me llamaron. Creo que está enferma o celebrando, no sé", respondió Karina. Conquistan a la audiencia Aunque Lili y Raúl han dejado el listón muy alto, la presentadora mexicana y el protagonista del exitoso melodrama El amor invencible, que Univision transmite a las 9 p. m., hora del Este, no se quedaron atrás y lograron que su trabajo fuera más que aprobado por la audiencia. "Lo hicieron muy bien, muy buenos conductores", comentó en Instagram una televidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Adoro cuando Karina está en el programa", se puede leer en otro de los comentarios. El gordo y la flaca se transmite a las 4 p. m., hora del Este, por Univision.

