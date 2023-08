Karina Banda da el salto a la televisión mexicana La presentadora mexicana soñaba desde niña con trabajar algún día en la televisión nacional de su país, sueño que dejó atrás cuando emigró a Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda Karina Banda | Credit: TelevisaUnivision Hoy, miércoles 16 de agosto, es uno de los días más emocionantes e importantes para Karina Banda en lo que respecta al terreno profesional. Tras varios años trabajando para la televisión hispana de Estados Unidos, la esposa de Carlos Ponce da el salto a la televisión mexicana como conductora de Hotel VIP, reality show que se transmitirá desde esta noche por Canal 5, propiedad de TelevisaUnivision, en sustitución de la primera temporada de La casa de los famosos México, que llegó a su fin el domingo con la victoria de la influencer trans Wendy Guevara. Karina soñaba desde niña con trabajar algún día en la televisión nacional de su país, sueño que dejó atrás hace 10 años cuando emigró a Estados Unidos. Hoy ese sueño es una realidad. Karina Banda Karina Banda, conductora de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Hotel VIP es un reality de convivencia en el que 16 famosos, entre ellos influencers, actores, cantantes y personalidades de la televisión, competirán por un premio en efectivo mientras permanecen aislados del mundo exterior en un lujoso hotel. Pero no todos podrán disfrutar de sus lujos y comodidades. Los participantes estarán divididos en dos grupos: los 'huéspedes' y el 'staff'. Los 'huéspedes' se alojarán en una cómoda habitación para disfrutar de todos los servicios del hotel; mientras que el 'staff' se hospedará en el área de servicios y tendrá que hacerse cargo 24/7 del mantenimiento del hotel, además de servir a los huéspedes. Los famosos se enfrentarán cada semana a distintas pruebas de destreza física y mental que determinarán si formarán parte del grupo de los 'huéspedes' o del 'staff'. Karina Banda Karina Banda, conductora de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Karina no estará sola en la conducción del reality. La acompañará Roberto Palazuelos. "Es un proyecto increíble en el que tuve la fortuna de tener un gran compañero de trabajo porque eso también importa, cuando hay química entre los presentadores, cuando hay una buena vibra en la producción, cuando todos estamos enfocados en que este programa sea un éxito el resultado tiene que ser un éxito", dijo la presentadora recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Karina Banda Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Palazuelos comentó que "es un reality diferente" a La casa de los famosos "porque aquí el público no vota". "La gente sale por su desempeño en las competencias". Karina Banda Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Los participantes de Hotel VIP son: Colate, Christian Estrada, El Chevo, Fer Sagreeb, Gomita, Jorge 'El Burro' Van Rankin, Ligia Uriarte, Martha Figueroa, Mariana Ávila, Manola Diez, Natalia Subtil, Pee Wee, Roberto Tello, Silverio Rocchi, Tefi Valenzuela y Vielka Valenzuela. Colate y Christian Estrada Colate Christian Estrada Left: Colate, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Christian Estrada, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision El Chevo y Fer Sagreeb El Chevo Fer Sagreeb Left: El Chevo, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Fer Sagreeb, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Gomita y 'El Burro' Van Rankin Gomita Burro Left: Gomita, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Jorge 'El Burro' Van Rankin | Credit: TelevisaUnivision Ligia Uriarte y Martha Figueroa Ligia Uriarte Martha Figueroa Left: Ligia Uriarte, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Martha Figueroa, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Mariana Ávila y Manola Díez Mariana Ávila Manola Díez Left: Mariana Ávila, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Manola Díez, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Natalia Subtil y Pee Wee Natalia Subtil Pee Wee Left: Natalia Subtil, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Pee Wee, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Roberto Tello y Silverio Rocchi Roberto Tello Silverio Rocchi Left: Roberto Tello, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Silverio Rocchi, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Tefi Valenzuela y Vielka Valenzuela Tefi Valenzuela Vielka Valenzuela Left: Tefi Valenzuela, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision Right: Vielka Valenzuela, concursante de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los famosos estarán acompañados por un equipo de especialistas que tienen la misión de instruir a cada participante sobre la nada fácil tarea que representa gestionar un gran hotel de lujo. Ellos son el Chef Fernando Stovel, encargado de la comida que degustarán los 'huéspedes' día a día, el Coach de bienestar y wellness Diego Di Marco, y quien supervisará todas las actividades, el gerente Gabriel Olivieri. Hotel VIP se podrá ver también en Estados Unidos desde el próximo lunes 21 de agosto a las 9 p. m., hora del Este, por UniMas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina Banda da el salto a la televisión mexicana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.