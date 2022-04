¡Enamorándonos USA presenta a la conductora sustituta de Karina Banda y así fueron las reacciones! Después de que la mexicana anunciara su nuevo proyecto televisivo La isla Enamorándonos, este viernes el equipo del programa diario dio a conocer quién ocuparía el lugar de Karina. ¡Menuda sorpresa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de anunciar su nuevo y emocionante proyecto televisivo en un paradisíaco lugar de la geografía, Karina Banda y su compañero Rafa Araneda por fin anunciaron quién ocuparía el puesto de la presentadora en el show diario Enamorándonos USA. Aunque había sospechas de quién sería y también un nombre pululando por las redes sociales con fuerza, no fue hasta este viernes que se confirmó al cien por cien en el plató del amor. Emocionados y con los nervios a flor de piel, los dos presentadores no solo dieron el nombre de la nueva cara sino que también la invitaron para este show tan especial y lleno de sentimientos encontrados. "Tu compañera y quien estará contigo todas las noches es, ni más ni menos que... ¡Ana Patricia!", gritó Karina de lo más emocionada. Vestida de blanco y con una sonrisa que no le cabía en el rostro, la vieja amiga de este programa entró por la puerta grande y abrazó con fuerza a sus compañeros. Especialmente a su predecesora, a quien le dedicó unas emotivas palabras. "Dame esas manos, te quiero felicitar de corazón por este gran proyecto que te va a llevar a una isla paradisíaca para seguir encontrando el amor. Es una gran oportunidad, imagínate, seguir creciendo, tú como la principal presentadora, la única, la inigualable... Estoy muy feliz porque sigues con la familia de Univision", dijo con mucho corazón. Aunque hubo opiniones para todos los gustos con esta decisión, algunas más a favor que otras, lo cierto es que la emoción ganó a todo lo demás. Dos mujeres talentosas, poderosas y solidarias la una con la otra que se apoyaron en este momento tan especial en sus carreras. El plató de Enamorándonos USA se convirtió en una auténtica fiesta con brindis, confeti y, sobre todo, la alegría de los allí presentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana era Karina quien compartía con mucho entusiasmo un proyecto espectacular para su carrera: La isla Enamorándonos, cuyo título aseguró todavía no es definitivo. Un espacio que supone un paso adelante al ser la única presentadora de este formato, emitido por Vix, la plataforma streaming de TelevisaUnivision. Karina Banda Credit: Mezcalent Su compañero Rafa, los participantes y el público no solo le mandaron sus mejores deseos, también aseguraron que la echarían mucho de menos. Pero Karina, aunque se va a una isla paradisíaca, se queda en la casa de Univision y de Enamorándonos, así que de una manera u otra seguirán unidos y celebrando nuevos éxitos. De momento Karina compartió que estará todavía unos días más en el programa hasta que su nuevo hijo televisivo vaya tomando forma, algo de lo que también irá informando a su público. Solo queda por decir eso de... ¡muchísimas felicidades!

