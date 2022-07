Karime Lozano habla de su regreso a la televisión mexicana en plan protagónico tras nueve años de ausencia La larga ausencia de Karime Lozano ha llegado a su fin porque encabeza el elenco de un importante melodrama. Da los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace nueve años, Karime Lozano ha estado alejada de la televisión mexicana y se ha dedicado a realizar proyectos en el extranjero. De hecho, la actriz mencionó que son "nueve años" de estar fuera de las telenovelas; por lo tanto, está feliz de regresar con un melodrama que lleva por título Mi secreto. "Ahora de regreso con mi querido Carlos Moreno. Voy de protagonista adulta junto al señor [Arturo] Peniche, a quien quiero y admiro muchísimo, y Claudia Ramírez, que también admiro muchísimo", mencionó Lozano en entrevista con el periodista Edén Dorantes. "Me siento muy bendecida y feliz porque el público me preguntaba '¿cuándo vuelves a las novelas?'. Aquí estamos para darles gusto. El público que tanto me decía 'por favor, por favor vuelve a las telenovelas'. Y bueno, me llegó este proyecto hermoso y aquí estamos para echarle todos los kilos". La protagonista del melodrama Quiero amarte reconoce que este proyecto le permitirá tener un acercamiento con las nuevas generaciones que no conocen su trayectoria profesional; lo cual, también la tiene muy emocionada porque es un proyecto con una trama interesante. "Me doy cuenta que como la última telenovela que hice fue hace nueve años muchos jóvenes no me conocen y con esta novela [lo harán]", advirtió. "Es una telenovela juvenil; pero va a estar padrísimo porque es para jóvenes, para adultos, está increíble", explicó. "Les va a encantar. Es una historia que les va a atrapar. A mí me tiene atrapada, como publico les va a atrapar a ustedes también". Karime Lozano Credit: Karime Lozano Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karime Lozano también reveló que acaba de realizar una película estadounidense, también en plan estelar, que filmó en Mazatlán. Además, está abierta a la posibilidad de continuar trabajando en su país natal. "Voy a estar como seis meses [en México] y si sale otro proyecto me quedo", concluyó.

