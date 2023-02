Karim Mendiburu, padre de Bárbara Camila, se despide de Telemundo El conductor de Titulares y más concluyó este domingo su ciclo en Telemundo tras más de 20 años siendo uno de los rostros deportivos más destacados de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes Ana Jurka concluía entre lágrimas su ciclo como conductora de En casa con Telemundo. "Quiero que sepan que me voy bien, confiando en Dios en que me voy en el momento correcto y con el corazón lleno de agradecimiento a este equipo que amo y respeto tanto", expresó visiblemente emocionada en su último día al aire. La querida conductora hondureña se despedía del show de entretenimiento de las tardes de Telemundo, pero no de la cadena hispana, a la que seguirá vinculada en su faceta como comentarista deportiva. Curiosamente, el mismo día en el que Ana Jurka ponía punto final a su etapa en En casa con Telemundo, su inseparable compañero en Telemundo Deportes, Karim Mendiburu, anunciaba su salida de Telemundo tras más de 2 décadas formando parte de las filas de la cadena hispana. "A partir de hoy empiezo ya lo que es esta etapa, la cierro aquí en estas cuatro paredes de este estudio que la verdad lo vi cómo lo construyeron, pero me voy porque quiero explorar y seguir creciendo, me voy porque quiero hacer cosas que no he podido hacer todavía y que la verdad tengo muchísimas ganas de explorar", comenzó compartiendo el presentador mexicano. Karim Karim Mendiburu y Ana Jurka, conductores de Titulares y más | Credit: Instagram Karim Mendiburu El padre de Bárbara Camila, la hija mayor de la periodista e influencer venezolana Carolina Sandoval, agradeció a Dios "por la oportunidad que me dio estos 20 años de poder estar aquí día y noche en las buenas y en las no tan buenas llevándoles algo de diversión a través del deporte, a través de otras cosas. Él me ha acompañado todo el tiempo y mi familia, que sin ellos no llego a ningún lado y ellos me van a acompañar ahora en mis siguientes aventuras", expresó. Karim Bárbara Camila Left: Karim Mendiburu | Credit: Mezcalent Right: Bárbara Camila, hija de Karim Mendiburu y Carolina Sandoval | Credit: Instagram Bárbara Camila "Dejo muy buenas amistades, dejo muy buenos recuerdos. Todos los que están detrás de cámara son mis amigos, todos los que están en un control room son amigos míos también, Ana es mi hermana, que la vida me regaló una hermana, entonces eso no se termina aquí, esto continúa", aseveró Mendiburu, quien cuenta con casi 150 mil seguidores en Instagram. Último día Este domingo fue el último día al aire del conductor en el programa Titulares y más Zona Mixta de Telemundo Deportes. "Ha llegado el momento para mí de decirles que dejo una gran familia aquí. Me voy contento, me voy emocionado porque en 20 años logré darme cuenta que tengo mucho que dar y tengo que salir a explorar y seguir creciendo de profesionalismo y de mucho que entregar a la gente", expresó Karim tratando de contener las lágrimas. "Tú fuiste el primero en de verdad abrazarme, en de verdad darme la bienvenida", le dijo visiblemente emocionada su compañera Ana Jurka. "A mí me ayudaste muchísimo, estábamos aquí desde las 11 de la mañana salíamos de aquí a las 2 de la mañana y de 12 a 2 no parábamos de reírnos, hubo momentos en que nos decía nuestro productor 'manden a la pausa' y no podíamos ni siquiera decir 'vamos a la pausa'", rememoró la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tratando de contener la emoción, el productor del programa también quiso dedicar unas emotivas palabras a Mendiburu. "Nos inventamos este show hace 18 años… Haciendo este show casi 20 años con una energía de la p* madre, creatividad, hicimos lo que queríamos hacer, nos dieron permiso de las estupideces más grandes del mundo y las mejores cosas que hemos hecho. El mejor trabajo de mi vida te lo juro fue contigo y con Ana. La mejor química entre dos talentos que yo he visto en mi vida trabajando en estos 25 años fueron Ana y Karim y nadie me lo va a discutir", expresó visiblemente emocionado. "Lo que ustedes hicieron con este show fue una cosa muy especial y siempre voy a estar agradecido del trabajo que hicimos juntos".

