Julio César Chávez pone un alto a las críticas a su hija por su participación en La casa de los famosos 3 El exboxeador no ha dejado de mostrar su apoyo público a su hija a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julio César Julio César Chávez; Nicole Chávez | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Telemundo La casa de los famosos 3 (Telemundo) vivió este jueves otra emocionante gala de nominaciones en la que cuatro famosos, Paty Navidad, Pepe Gámez, Nicole Chávez y Aristeo Cázares, quedaron en la cuerda floja para abandonar el concurso el próximo lunes. Entre los nominados se encuentra la hija del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, quien se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de la actual edición. Para bien o para mal, la joven no ha dejado indiferente a la audiencia con su carácter y personalidad, lo que la ha llevado a estar en el punto de mira del público. Son numerosos los fanáticos del exitoso reality show de Telemundo que no han logrado simpatizar con ella, de ahí que muchos celebraran anoche en las redes sociales su nominación. Nicole Chávez Nicole Chávez, concursante de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Telemundo "Llegó el momento, a sacar a Nicole de la casa, ahora o nunca" o "Todos a eliminar a Nicole", fueron algunos de los incontables mensajes que se vertieron en las redes sociales. El excampeón de boxeo, quien está siguiendo con mucha atención la participación de su hija en el reality show, no se ha mostrado indiferente ante las críticas que ha recibido la joven. "A todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y chingue y chingue con mi hija quiero decirles que a mí en lo particular no me afecta nada, yo estoy muy contento… Al que no le guste pues no la vean, pero ya no estén chingando por favor, es un reality", expresó desde su cuenta de Instagram. "Por si andan con el pendiente diciendo que mi hija me está quemando… Apoyo a mis hijos en todo, al que me quiera apoyar gracias, a los que no ya saben por dónde agarrar", se volvió a pronunciar recientemente al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras conocer que su hija había sido nominada, el exboxeador no dudó en pedir este jueves el apoyo de sus seguidores para que la joven se pueda salvar de la nominación. "Apoyen a mi hija", pidió Julio César a través de sus historias de Instagram. Julio César Credit: Instagram Julio César Chávez "Vamos a apoyar a Nicole para que sigan hablando los amargados", escribió en otra historia. Julio César Credit: Instagram Julio César Chávez La casa de los famosos 3 se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

