Julián Gil desnuda su verdad en la serie Mi vida: "Yo llegué ilegal a los Estados Unidos y me tocó duro" El galán de telenovelas y empresario revive los pasajes de su vida en la nueva docuserie de Canela TV donde también participan otras destacadas figuras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de este mes tuvo su estreno en Canela TV la serie Mi vida, donde destacadas figuras como Kate del Castillo, Danny Trejo y Roselyn Sánchez y otros actores quienes reviven sus experiencias y hurgan en el baúl de la memoria para contar sus recuerdos. Entre esas destacadas figuras se encuentra el actor y empresario argentinopuertorriqueño Julián Gil quien abre su corazón de par en par para contar sorprendentes episodios de su vida. "En Mi vida pude contar cosas que yo nunca he contado, como mi llegada a Estados Unidos como ilegal", afirma Gil durante la entrevista concedida al programa People VIP de People en Español. "Yo creo que ese es un elemento que pocas veces he contado [que] yo llegué ilegal a los Estados Unidos y me tocó duro, me las vi negras". En esta docuserie los protagonistas hablan de sus retos, triunfos y fracasos. Esa franqueza y capacidad de enviar un mensaje de empoderamiento fueron los que convencieron al galán de producciones como Por amar sin ley, Sortilegio y La herencia de participar en el programa. ¡Mira la entrevista completa con Julián Gil en People VIP arriba! Julián Gil Credit: Cortesía Canela TV "Somos latinos y de alguna. manera hemos podido salir adelante en una tierra", explica el también restaurantero. "Me enorgullece mostrar que vine de abajo, que me costó. Estoy donde estoy a base de sacrificios. El mensaje por ejemplo en mi caso es que sí se puede, que no hay límites, que lo importante es soñar, que [hay que] creer en ti". ¿Hubo alguna reserva a la hora de contar sus anécdotas de vida? "Siempre he sido un libro abierto [así] he llevado mi vida y mi carrera", afirma. "Nunca pongo límites. ¿Reservas? no [tuve]". Julián Gil Credit: IG/Julián Gil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi vida, con Kate del Castillo, Manolo Cardona, Ludwika Paleta, Jencarlos Canela, Julián Gil, Roselyn Sánchez, Guy Ecker, Gaby Espino y Danny Trejo, ya está disponible en Canela TV. ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Julián Gil desnuda su verdad en la serie Mi vida: "Yo llegué ilegal a los Estados Unidos y me tocó duro"

