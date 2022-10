¿Qué es lo que piensa Julián Gil de Liliana Rodríguez? " Lo que pasó con Liliana, fue sumamente sorpresivo" Después de que Liliana Rodríguez abandonara el programa de Unimas ¡Siéntense quien pueda!, en plena grabación, Julián Gil alza la voz sobre lo sucedido en exclusiva Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Consternado, Julián Gil decidió alzar la voz en exclusiva con People en español tras los sucedido hace días durante la grabación de ¡Siéntese quien pueda! (Unimas),en donde Liliana Rodríguez abandonó el programa y cuestionó públicamente a través de sus redes sociales cómo se realizaba el programa de entretenimiento. "Qué les puedo decir, lo que pasó con Liliana, fue sumamente sorpresivo", confesó el también actor. "En el poco tiempo que trabajé con ella le tomé muchísimo cariño". De hecho, Gil asegura que la relación que tuvo con la hija del cantante José Luis Rodríguez fue muy buena. "Hicimos una buena química como compañeros y como amigos, la miraba y yo sabía lo que ella pensaba", aseguró. "Hoy puedo decir que tengo gracias a este show, una buena amiga". Liliana Rodriguez y Julian Gil Credit: Jose Devillegas/Getty Images; Mezcalent Amiga, que sorprendió a todos al tomar sus cosas y en vivo salir del set de grabación. "Por respeto a todos los televidentes, mi familia y mis fans me vi en la inminente obligación de abandonar el set de ¡Siéntese quien pueda! en plena grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ustedes merecen verdad, credibilidad y profesionalismo aunque el formato sea un reality show, por sobre todo merezco respeto. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar", compartió Rodríguez a través de sus redes sociales. Acto seguido, Gil dio a conocer que oficialmente Liliana dejaba el programa de entretenimiento que lidera y en el que un panel de expertos conformado por entre otros, Lucho Borrego, Álex Rodríguez y Karla Gómez, opinan sobre diversos temas. "Ayer, Liliana Rodríguez Morillo abandonó su asiento en medio del show, y, pues bien, ha llegado el momento de hacer pública una decisión", apuntó. "Liliana ha perdido su silla en Siéntese quien pueda". Rodríguez perdió una silla, pero no la camaradería que logró con Gil. "Ojalá la vida nos vuelva a juntar en algún otro proyecto", dijo Gil a People… "A Liliana le deseo lo mejor del mundo y le mando muchos [besos]". People… contactó a Rodríguez, sin embargo, por el momento se ha obtenido respuesta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué es lo que piensa Julián Gil de Liliana Rodríguez? " Lo que pasó con Liliana, fue sumamente sorpresivo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.