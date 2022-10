Julián Gil comparte la decisión de su programa con Liliana Rodríguez: "Ha perdido su silla" Un día después de que la venezolana abandonara su puesto de trabajo y lanzara un comunicado cuestionando cómo se hacen las cosas, su presentador ha dado a conocer los pasos que ha dado el show de Unimás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada tarde en Siéntese quien pueda, las sorpresas, algunas más agradables que otras, no faltaron esta semana. Una de las menos gratas fue la salida de Liliana Rodríguez del show, el cual abandonó en plena grabación para posteriormente hacer un comunicado explicativo. Así de primeras, podría parecer una de las múltiples escenas que protagonizan de amor, desamor y reconciliación tan habituales en el plató. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el asunto fue más en serio. Tanto, que este miércoles fue Julián Gil quien transmitió al público la decisión que había tomado el programa tras el hecho producido. Julián Gil Julián Gil en 'Siéntese quien pueda' | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) "Ayer, Liliana Rodríguez Morillo abandonó su asiento en medio del show, y, pues bien, ha llegado el momento de hacer pública una decisión", apuntó. Tras la desaparición voluntaria de Liliana y, lo que es más importante, su comunicado no muy favorecedor para el que ha sido su puesto de trabajo hasta ahora, éste ha prescindido oficialmente de sus servicios. "Liliana ha perdido su silla en Siéntese quien pueda", expresó Gil con rostro serio. Las dos partes finalmente hablaron y, Liliana, "de manera formal, ha aceptado su renuncia", proseguía el conductor, quien le agradeció por los momentos que dio al programa hasta el desagradable episodio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Mil gracias por el apoyo, cariño y comprensión", lee una de las partes del comunicado de Liliana. Si bien en él reconoce que abandonó en plena grabación, el respeto a sí misma como persona, a su gente y a su público, está por encima de cualquier contrato. Termina así una colaboración que empezó con toda la ilusión hace poco más de un mes y medio.

