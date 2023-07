Juan Vidal sale del reality Los 50 antes de empezar: ¿Qué pasó? "Siento frustración" Muy triste por la noticia, el integrante del nuevo programa de Telemundo se vio obligado a salir por esta inesperada razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes se estrenaba por fin uno de los realities más esperados de los últimos tiempos: Los 50. Una puesta en escena de lo más innovadora que promete dejar sin aliento al espectador. De momento, ya lo ha hecho en su primer programa. Nada más empezar, el show ha estado repleto de retos, de enfrentamientos y de situaciones bastante inesperadas. Una de ellas ha sido la salida repentina de Juan Vidal. El que también fuera integrante de La casa de los famosos donde se enamoró de Niurka Marcos, no ha podido saborear su paso por la espectacular Hacienda donde se lleva a cabo el show. El día de su estreno veía su sueño roto con notable tristeza. Juan Vidal Juan Vidal | Credit: IG/Juan Vidal ¿Qué pasó para que ya no esté más con el resto de compañeros? La razón se basa en una parte fundamental de cualquier reality show: la eliminación. Pero nadie imaginaba que este momento formaría parte del primer día en pantalla y, sobre todo, de la forma en que se realizó. Así fue. Y no una, sino tres. Junto a Vidal también salieron las participantes Samira Jalil y Julieta Grajales. Son muchos, así que no hay tiempo que perder. El sinsabor que sintieron los expulsados se hizo notar y lo dejaron saber. "Siento frustración, yo sabía que podía hacer un millón de cosas más. Acepto el golpe y lo único que tengo que dar es un agradecimiento", dijo visiblemente decepcionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más molesta se mostró su compañera Samira, quien se sintió absolutamente traicionada por quienes decían ser sus 'amigas'. "No puedo creer que ha sido totalmente traición, la gente sigue siendo la misma mierda de siempre, que te pone buena cara y es una hipócrita", compartió. Para determinar quiénes abandonaban el reality esta primera velada, además de nominaciones, el León, personaje clave en esta aventura, les dio teléfonos a los participantes para que salvaran a quienes considerasen. Comienza así la carrera hacia los $350 mil de premio. La vida en la espectacular hacienda donde conviven ya está acción y el público podrá seguir toda su evolución de lunes a viernes desde las 7pm hasta las 9 PM, por Telemundo.

