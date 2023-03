Juan Rivera se casará en La casa de los famosos, de Telemundo, en vivo por tv Una sorpresa ha resultado el anuncio de que habrá una boda en vivo durante el reality La casa de los famosos; será Juan Rivera quien se casé nuevamente con su esposa Brenda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como se sabe, Juan Rivera forma parte del elenco que está al interior de La casa de los famosos. De hecho, decidió salirse del realty tras enterarse que su esposa Brenda estaba atravesando por una situación delicada de salud. Ahora, el productor musical sorprende porque dio a conocer que se va a casar en vivo al interior de este inmueble. Así, se transmitirá por Telemundo el momento donde el también cantante renueve sus votos matrimoniales. La información la dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la emisión del programa que encabeza, De primera mano. "Voy a estar en La casa de los famosos, a partir de este domingo", reveló durante la emisión. "Voy de invitado a una boda". El comunicador explicó cómo le dio la noticia el hermano de Jenni Rivera y aseguró que asistirá de buen grado. "Juan Rivera me habló y me dice 'oiga tío', me dice tío, 'sabe qué, voy a renovar mis votos matrimoniales en La casa de los famosos, el domingo, y va a haber una fiesta. Quiero que usted me acompañe", continuó. "Voy a estar ahí el domingo con traje, corbata y todo. No sé si sorpresa. A mí no me dijo que fuera sorpresa". Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Será hasta el próximo domingo, 19 de marzo de 2023, cuando se llevé a cabo dicho enlace nupcial, en vivo, durante la transmisión del reality La casa de los famosos, por la señal de Telemundo. Así el público podrá ser testigo cuando Juan Rivera renueve los votos matrimoniales con Brenda; seguro habrá algunas sorpresas durante este evento, donde, como se mencionó, habrá invitados especiales.

