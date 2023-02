Juan Rivera le cae a puños a Rey Grupero en La casa de los famosos El oscuro sentido del humor del youtuber mexicano encendió las alarmas entre los participantes del reality, quienes se asustaron con una broma que casi termina en tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo) sigue dando tela que cortar y en esta ocasión Juan Rivera y el Rey Grupero protagonizaron una pelea que estuvo cerca de terminar en tragedia debido a una broma pesada. En el video se ve el momento en el que el cantante regional mexicano está dormido en un sofá con una gorra puesta cuando el youtuber se la quita, toma una máquina de rasurar y comienza a raparle la cabeza. Cuando el artista se despierta y se ve en el espejo, pregunta visiblemente molesto quién lo hizo. Cuando todos los concursantes están en el patio conversando sobre lo que pasó y Rivera se da cuenta de que fue el Rey Grupero quien le hizo la broma, corre hacia el cantante con una silla en la mano y lo tira al piso, listo para darle golpes. Inmediatamente, José Rodríguez logra quitarle el mueble y mantenerlo en el suelo a la fuerza junto con Arturo Carmona pidiéndole que se calme. De su lado, el influencer logró zafarse de la situación y se refugió en la casa. "Perdón güey, perdón", gritó desde las escaleras al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control. Juan Rivera y Rey Grupero Juan Rivera y Rey Grupero | Credit: Telemundo (2) Una de las más afectadas por la pelea fue Nicole Chávez quien estuvo cerca de tener un ataque nervioso y rompió en llanto. "No me gusta la agresividad en el juego", dijo entre lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La incomodidad en la casa seguía en aumento y el intérprete de "Oveja negra" insistía en enfrentarse al influencer de 35 años, gritándole que bajara y dejara de ser un cobarde. El Rey Grupero finalmente bajó y se disculpó, incluso se ofreció en tono de broma a raparse la cabeza también.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Rivera le cae a puños a Rey Grupero en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.