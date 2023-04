Juan Rivera confirma que está en negociaciones para integrarse a Hoy Día El exhabitante de La casa de los famosos confirmó este jueves en el programa Chisme No Like (YouTube) que "efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí". "Pero de que yo reemplace a alguien jamás", dejó claro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Juan Rivera | Credit: Mezcalent; Instagram Juan Rivera Tras la sorpresiva salida la semana pasada de Adamari López de Hoy Día (Telemundo), empezó a correr un rumor muy fuerte sobre que Juan Rivera, exconcursante de la tercera edición de La casa de los famosos (Telemundo), sería quien ocuparía el lugar de la conductora puertorriqueña. El hermano de la fallecida Diva de la Banda confirmó este jueves en el programa Chisme no like (YouTube) que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain que sí hay negociaciones para integrarse al programa matutino de la cadena hispana, pero no como reemplazo de Adamari. "Efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio no puedo dar detalles, pero de que yo reemplace a alguien jamás", declaró Rivera. "Adamari es estrella, es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular y pues yo he ido un par de veces, me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos". Juan Rivera Juan Rivera, exhabitante de La casa de los famosos | Credit: Instagram Juan Rivera Juan explicó que fue hace aproximadamente un mes cuando se acercaron a él desde Telemundo para tantear el terreno y ver si había posibilidades de que se uniera al show mañanero. "En realidad hace un mes me preguntaron si yo estaría dispuesto a irme a vivir a Miami. Si estuve siete semanas en La casa de los famosos lejos de mi familia y vi lo que me dolió, yo no podría irme a vivir a Miami a estar lejos de mis hijos. Ellos ya tienen su vida aquí [en Los Ángeles]. Mi hijo el de 15 años yo no le voy a quitar sus amigos y la escuela donde ya está impuesto, entonces yo les dije tal vez lo que podría ser es estar dos semanas sí y dos semanas no", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hermano de Jenni Rivera, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en la red social Instagram, reiteró que en ningún momento la intención sería reemplazar a Adamari. Adamari López Adamari López, exconductora de Hoy Día | Credit: Mezcalent "Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva", dejó claro. "Pero no, Adamari conmigo siempre fue una mujer muy linda, cuando iba a las entrevistas de diversas cosas y para hablar de La casa de los famosos siempre me dio buenos consejos y se portó muy bien conmigo, y con la carrera y la experiencia, el carisma, el ángel que tiene ella va a hacer cosas maravillosas en su carrera".

