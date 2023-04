Juan Rivera comparte la drástica decisión que ha tomado respecto a La casa de los famosos Juan Rivera se había mantenido desde su salida muy activo en relación al exitoso reality show de Telemundo. Incluso tenía panes de trabajo con varios de sus compañeros. Ya no será así. Mira el comunicado que publicó este martes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera Aunque decidió abandonar el concurso a finales de febrero por motivos personales, Juan Rivera ha seguido muy vinculado a La casa de los famosos (Telemundo). El hermano de la fallecida Jenni Rivera ha estado muy activo en las redes sociales comentando todo lo que sucede en el exitoso reality show de Telemundo y apoyando en las galas a sus compañeros. Pero eso se acabó. El nivel de toxicidad que se respira alrededor del programa, tanto entre los fanáticos como los exhabitantes, y que él ha tratado en muchas ocasiones sin éxito de combatir lo ha llevado a tomar este martes una drástica decisión: desvincularse del reality show. "Créanme que he intentado de la mejor manera hacer el bien para todos mis compañeros. He intentado hablarles, darles los pocos consejos que he podido. He intentado mantener la paz para todos, participantes y fanáticos, pero la verdad al parecer quieren el mal, quieren y disfrutan la guerra, una que solo daña y causa dolor ajeno sin ningún motivo con lógica", comenzó compartiendo a través de su perfil de Instagram, donde supera el medio millón de seguidores. "Evitaré hablar con cualquiera y ver publicaciones del show. La verdad solo envenenan el alma, pero eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta y quieren causar dolor". Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera Rivera tenía planes de ayudar a varios de sus compañeros a desarrollar sus carreras como cantantes, tal y como lo habló en su día en La casa de los famosos, pero ya no lo hará. "Retiro los planes a futuro que tenía", anunció. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera "Este ambiente es tóxico de más. Acabaré mi trabajo en el proyecto de la mejor manera posible y apoyaré a quien mi corazón dicte. Ustedes ya saben quién es. Suerte y bendiciones a todos mis compañeros, que Dios me los bendiga en todo lo que hagan y emprendan. Mis mejores deseos y cariño para cada uno de ustedes". Juan Rivera Credit: Instagram Juan Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta batalla se las dejo. Fue demasiado para mí y ganaron este round", continuó el exhabitante de La casa de los famosos. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera "Me enfocaré en lo que yo creo que sea bueno para mí y mi familia. El proyecto que quiera hacer lo haré. No sé cuándo ni con quién. Créanme que las cosas que quería hacer eran para el bien. Simplemente no funcionó así. Dios los bendiga y que de mí se acuerde".

