Momentos de tensión se vivieron este domingo en la edición especial de La casa de los famosos (Telemundo) entre Juan Rivera y los panelistas del programa, Laura Bozzo, Manelyk González y Yordi Rosado, luego de que el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera los acusara en vivo en plena gala de "desprestigiar", "destruir" y "lastimar" a gente inocente con su trabajo.

"Por bastante tiempo he visto que en las galas, especialmente los domingos, los panelistas echan y echan y echan y echan tierra y echan tierra y hablan mal de todo el mundo y todo el rollo, como si sus vidas fueran perfectas. La verdad les dije que eran unos metiches, que por un cheque estaban dispuestos a destruir familias, a desprestigiar a gente, a lastimar a gente indefensa porque cuando uno está dentro de la casa está indefenso porque no sabe", compartió Juan a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su canal de YouTube luego de lo ocurrido.

Mira el video

El exhabitante de La casa de los famosos señaló que se percató de la manera de actuar de los panelistas desde que acudió por primera vez al programa tras salir de la casa.

"Por un cheque o por atención ellos están dispuestos a insinuar, crear especulación con la gente y me animo a decir hasta que incitar todo lo que pasa en las galas", aseveró.

Frente a los argumentos de defensa que dieron los panelistas de que están haciendo su trabajo y de qué él también está cobrando, Rivera argumentó que "efectivamente todos estamos ganando, pero gracias a Dios yo no estoy ganando por destruirle la vida a gente en lo absoluto".

"Yo no acepto que me paguen para ir a hacer pedazos a personas que no se pueden defender adentro de una casa porque no escuchan lo que se dice afuera", dejó claro.

Y agregó: "¡Qué feo trabajar en eso! ¡Qué feo que su trabajo sea desprestigiar a la gente, hablar mal de otros… ¡Qué feo que ese sea su trabajo! Y sostengo lo que dije, son metiches, que se meten en relaciones ajenas a insinuar cosas que no son solo para llamar la atención y quedar bien con gente con el afán de que los regresen la próxima temporada. Eso es lo que pasa".

¿Cobró por la boda?

Durante su enfrentamiento, Bozzo sacó a relucir el tema de su boda con Brenda y le dijo que él era el menos indicado para hablar ya que "tú por un cheque te casaste".

El hermano de Jenni Rivera también aclaró ese asunto a través de su canal de YouTube.

"Qué chido que digan que me pagaron por la boda, la gente me lo critica, pero imagínense que a ustedes les pagaran por la boda, pusieran toda la producción y la transmitieran y tuviera uno de los ratings más altos de La casa de los famosos, qué chido que me vean de esa manera. Quién de ustedes no quisiera que les pagaran toda la boda, no que tan solo les pagaran pero que también hicieran todo. Pero no fue así", aseveró Juan.