Juan Pablo Raba habla en exclusiva del personaje que muestra parte de una triste historia en Latinoamérica 

Con 24 años de carrera profesional, Juan Pablo Raba ha tomado decisiones trascendentales que ahora lo han llevado ha lograr una internacionalización y le han permitido elegir los proyectos en los que desea trabajar. Pese a todo no olvida sus raíces en las telenovelas y sigue valorando su importancia. "Hace diez años tomé la decisión de tratar de hacer el crossover, de dejar de aceptar ciertos proyectos en Latinoamérica para tener la posibilidad de trabajar en otro tipo de proyectos que me gustaban más. Ese fue mi mejor acierto por un asunto personal. Mónica, mi esposa, confió en mí, en mi proyecto de vida", reveló Raba a People en Español. "No demérito la telenovela, es el género latinoamericano por antonomasia. Es un trabajo intenso, de muchas horas al día y aprendes mucho". Ahora, el actor se da el lujo de elegir los proyectos que más le interesan, así llego a su vida la propuesta para formar parte del elenco de la miniserie Noticias de un secuestro que está basada en el libro homónimo de Gabriel García Márquez. "Noticias de un secuestro es mi tercera colaboración con un producto del Gabo [Gabriel García Márquez]. Hice en teatro, hace como quince años Crónica de una muerte anunciada. Mi último proyecto antes de la pandemia fue narrar el audiolibro de Cien años de soledad. Y mi primer proyecto de post pandemia es este también de Gabo", relató. "Me llama Juan Pablo Rincón, director de casting de Noticias de un secuestro. Y me dice le gustaría hacer una serie en Colombia durante dos meses y medio, de Gabriel García Márquez. Tengo un papel en Noticias de un secuestro. Me emocioné muchísimo, por supuesto, porque conozco el libro perfectamente, conozco la historia". Para este trabajo televisivo, el intérprete de Gustavo Gaviria en la serie Narcos trabajó bajo las órdenes de Andrés Wood y está a cargo de interpretar a uno de los personajes principales que le ha dejado muchas satisfacciones a nivel personal y profesional. "Interpreto a Alberto Villamizar, estaba casado con Maruja Pachón en el momento en que fue secuestrada junto con su hermana Beatriz Villamizar. "En 1990, Pablo Escobar y los extraditarles deciden secuestrar a diez figuras prominentes del periodismo en Colombia para utilizarlos como instrumento de negociación para que el gobierno no sacara adelante el tratado de extradición y que fueran juzgados en Estados Unidos", explicó. "Alberto Villamizar, era una de las cabezas de esa negociación e impulsó ese tratado de extradición. Decide, que así sea lo último que haga, va a lograr liberar a su esposa. Entonces es su periplo para tratar de rescatar a su esposa y hermana". El protagonista de la serie Los caballeros las prefieren brutas, considera que contar este tipo de tramas es una gran responsabilidad porque presenta la realidad de todo un país. "Así como el libro, esta versión de los hechos que nosotros planteamos explica muy bien el contexto social y político de Colombia", confesó. "Entendí algo muy bonito. Cuando cuentas muy bien la historia de una sola persona, logras contar muy bien la historia de todo un contexto de país", continuó. "Sentí y entendí, cuando estaba interpretando a Alberto Villamizar, que no lo estaba interpretando solamente a él, sino que estaba interpretando a todo un país, a toda esa Colombia que se sentía impotente ante esos actos barbáricos". Juan Pablo Raba está satisfecho con lo que está logrando a nivel profesional y le permite también disfrutar de su vida personal. Ahora, está por estrenar la serie Eco 3 y el filme cómico Freelance. Además, estará a partir de hoy, 12 de agosto de 2022, en Amazon Prime Video con Noticias de un secuestro. "Ahora puedo decirle que no a determinados proyectos, esperando ese proyecto que sientes que te va a llevar a otros que te interesen todavía más", Juan Pablo Raba "Ahora puedo decirle que no a determinados proyectos, esperando ese proyecto que sientes que te va a llevar a otros que te interesen todavía más, empieza esa jugada de ajedrez", concluyó.

