Juan Osorio desconoce que hára con el personaje de Gonzalo Peña en su telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Tras la acusación pública hacia el actor Gonzalo Peña de haber sido cómplice de una violación, su personaje en el melodrama de Juan Osorio ha sido suspendido ¿qué pasará? Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Daniela Berrel denunció públicamente que había sido violada por un hombre llamado Eduardo Ojeda y que su expareja sentimental Gonzalo Peña había sido cómplice del delito. Ante ello, el actor fue cesado por Televisa de su participación en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?; la cual, actualmente está al aire. Juan Osorio, productor de dicho melodrama, rompe el silencio y habla de la situación. "Lo único que puedo decir es que, por supuesto, estoy en un análisis con los escritores y todo porque es un personaje importante en mi novela y no es tan fácil por la historia", explicó Osorio al diario mexicano El Universal. "Tienes que pensar siempre en la historia. He estado en reuniones con mis escritores y creo que tenemos de plazo de aquí al viernes (12 de marzo) para tomar una decisión y solución". Pese a lo complicado de la situación, el productor no ha considerado a otro actor que reemplace a Peña. "Él en este momento está separado de la producción y obviamente no puede hacer nada hasta que no tomemos una determinación y saber también jurídicamente qué pasa", agregó. Image zoom Gonzalo Peña, actor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: TELEVISA (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Osorio dejó claro que tanto él como todos los involucrados en el melodrama consideran que es un asunto delicado en el cual no deben involucrarse. Aplaude que las mujeres puedan denunciar este tipo de actos y se toman las acciones correspondientes para ayudarlas. Image zoom Que le pasa a mi familia | Credit: Instagram Producción Juan Osorio "Que afortunado que las mujeres levanten la mano y sean escuchadas", mencionó. "Hay que dar ese respeto y, sobretodo, valorar que hoy cuenta cuando una mujer habla y se manifiesta [denuncia]".

