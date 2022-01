La nueva aventura profesional de Juan Manuel Cortés en la televisión tras el fin de ¡Suelta la sopa! A menos de un mes de la salida al aire del programa de Telemundo, el periodista colombiano volvió a dejarse ver en la pequeña pantalla y lo hizo por la puerta grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés | Credit: Mezcalent Tras 8 años al aire, el programa ¡Suelta la sopa! se despedía a finales del año pasado de la pantalla de Telemundo. "Ocho años al aire maravillosos que nos llenan de felicidad, que nos trajeron muchas bendiciones, que nos enseñaron tanto. El programa termina y salimos con la frente en alto, con la felicidad de habernos convertido en el programa número uno, el referente en el mundo de los espectáculos", escribía a través de las redes sociales, Juan Manuel Cortés, quien fuera el director de contenido del show que condujo Jorge Bernal y uno de sus panelistas más queridos. El periodista colombiano concluía así una de las etapas profesionales más importantes y exitosas de su carrera; pero también, como escribía en su día por medio de su perfil de Instagram, se abría un nuevo capítulo en blanco en su vida en el que poder escribir "nuevas aventuras". "Lo mejor está por venir", compartía Cortés ante sus más de 400 mil seguidores. Y no se equivocaba. A menos de un mes de haberse despedido, por el momento, de la televisión hispana de Estados Unidos, el reconocido periodista se dejó ver nuevamente en la pequeña pantalla, en esta ocasión desde México, y más concretamente, en el programa Hoy. El propio Juan Manuel anunció en las redes que estará toda esta semana como invitado en el programa matutino de Televisa que conducen Galilea Montijo, Andrea Legarreta y compañía. Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés y Galilea Montijo en el programa Hoy | Credit: Instagram Juan Manuel Cortés "Me encantó participar en el programa Hoy donde estaré como invitado toda la semana", escribió en Instagram junto a una serie de imágenes en las que posa desde el estudio de grabación del programa con sus diferentes rostros, entre ellos la conductora mexicana Galilea Montijo. La noticia de su vuelta a la televisión fue muy aplaudida entre sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felicidades, en Televisa la casa de las estrellas y la fábrica de sueños. Muy merecido", "Siempre en las grandes ligas, México te reclama" o "Deberías quedarte para siempre", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en inundar su publicación en Instagram. No hay duda de que cuando una puerta se cierra otra se abre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La nueva aventura profesional de Juan Manuel Cortés en la televisión tras el fin de ¡Suelta la sopa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.