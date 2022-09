Juan Manuel Cortés revela por qué decidió no formar parte del nuevo programa de farándula del creador de ¡Suelta la sopa! A diferencia de muchos de sus excompañeros del extinto show de Telemundo, el periodista colombiano declinó la propuesta para unirse al panel de expertos de ¡Siéntese quien pueda! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Manuel Cortés ¡Siéntese quien pueda!; Juan Manuel Cortés | Credit: Mezcalent (x2) El pasado 22 de agosto aterrizó en la programación de UniMas, la cadena hermana de Univision, ¡Siéntese quien pueda!, un nuevo programa de entretenimiento del creador de ¡Suelta la sopa! que reúne en su panel de expertos a varios exrostros del extinto show de farándula de Telemundo que conducía Jorge Bernal, entre ellos Lucho Borrego, Álex Rodríguez y Karla Gómez. "Feliz por esta nueva etapa en mi carrera donde no solo mis años de experiencia en el mundo del espectáculo han contado sino también mi manera de ser a la hora de emitir mis juicios sobre la actualidad de los famosos", escribió Borrego en las redes sociales días antes del estreno. Habiendo sido uno de los panelistas más reconocidos de ¡Suelta la sopa! y su director de contenidos, a muchos televidentes les ha llamado la atención que Juan Manuel Cortés no haya formado parte de este nuevo programa de farándula junto a sus excompañeros. Siéntese quien pueda Conductor y expertos de ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: Mezcalent ¿Será que el periodista colombiano no fue invitado a unirse al panel de expertos del nuevo show? Nada más lejos de la realidad. Cortés reveló a través de una reciente sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales qué lo llevó a decir no a ¡Siéntese quien pueda! Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés | Credit: Mezcalent "Me hicieron la propuesta para estar en ese programa pero yo decidí no estar por razones diferentes", respondió el periodista, quien cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram. "El próximo paso en mi carrera dentro de la televisión lo quiero dar de una manera específica, pero les deseo lo mejor, ahí están mis mejores amigos, mis excompañeros de trabajo". Cortés también fue preguntado sobre el motivo detrás de la cancelación de ¡Suelta la sopa!, programa que llegó a su fin a finales del año pasado tras más de 8 años al aire. "Eso fue una cosa que no llegaron a una negociación entre los productores y la televisora que lo transmitía", reveló. "Pero fue una época muy interesante. Imagínate 10 años trabajé allí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como no podía ser de otra forma, el nombre de su excompañera Carolina Sandoval, alias 'La Venenosa', no tardó en salir a relucir durante su sesión de preguntas y respuestas. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent "¿Has hablado con 'La Venenosa'?", le preguntaron. "Hace mucho que no la veo, pero yo le tengo mucho cariño, yo la quiero mucho, yo sé que ella a mí también, vivimos muchos momentos muy importantes de nuestras vidas durante muchos años y yo creo que eso se dará, yo espero verla", respondió Cortés.

