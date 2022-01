Juan Manuel Cortés se pronuncia sobre su excompañera Carolina Sandoval y el fin de ¡Suelta la sopa! ¿Volvería a juntarse con 'la venenosa'? ¿Por qué terminó el programa? El periodista colombiano respondió a todo en una sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés; ¡Suelta la sopa! | Credit: Mezcalent (x2) Juan Manuel Cortés concluyó a finales del año pasado su ciclo como director de contenido y panelista de ¡Suelta la sopa! (Telemundo) luego de que el exitoso programa de farándula saliera del aire tras ocho años formando parte de la programación vespertina de la cadena hispana. A menos de un mes del fin de esta etapa tan importante en su carrera, el periodista colombiano se dejó ver la semana pasada en el programa matutino de Televisa que presentan en México Galilea Montijo, Andrea Legarreta y compañía y donde estuvo como conductor invitado. Este fin de semana, ya de regreso a Miami, Juan Manuel llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en la que habló, como pocas veces sucede, sobre su excolega Carolina Sandoval, quien fuera durante muchos años panelista de ¡Suelta la sopa! y cuya relación con el programa y sus integrantes no terminó en los mejores términos a mediados del 2020. "¿Volverías a juntarte y charlar con 'la venenosa'?", quiso saber una seguidora. A lo que el periodista no tardó en responderle: "De ella guardo los mejores recuerdos. Vivimos juntos momentos muy importantes por muchos años". Carolina Sandoval Credit: Instagram Cortés, que cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram, también se pronunció sobre el fin de ¡Suelta la sopa! "¿Por qué se terminó ¡Suelta la sopa!?", le preguntaron. "Nos iba muy bien, pero son cosas de Dios. Esto nos da la oportunidad de iniciar nuevos ciclos", respondió. Suelta la sopa Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su nuevo rumbo profesional, Juan Manuel señaló que aún no sabe lo que viene, "pero me encantó estar en el programa Hoy y compartir con gente tan talentosa y tan linda". "Le he pedido a Dios que me traiga el proyecto que más le convenga a mi alma", dijo.

