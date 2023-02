Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer hablan sobre La cabeza de Joaquín Murrieta, la serie basada en el 'Robin Hood' mexicano ¡En exclusiva! Platicamos conn Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer sobre La cabeza de Joaquín Murrieta, la serie de Prime Video basada en el 'Robin Hood' mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para los actores Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer fue una experiencia increíble participar en La cabeza de Joaquín Murrieta, una historia excepcional hecha en México y que se sitúa en la nueva frontera entre México y Estados Unidos en 1851, durante un periodo impulsado por la avaricia, la ira y la xenofobia, en medio de una guerra sin cuartel gracias a la Fiebre del Oro de California. "Había que contar la historia del primer héroe mexicano, o antihéroe mexicano. Es una historia entrañable", dijo Bernal en entrevista con Nohelia Castro para People VIP. "¡Fue maravilloso! Recuerdo que desde que recibí la prueba del casting me di cuenta que en esa líneas había mucha fuerza y desde ese momento me dije 'tengo que estar ahi' y así sucedió", añadió Speitzer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie de Prime Video, conformada por ocho episodios, sigue las aventuras de dos hombres—Joaquín Murrieta, una legendaria figura también conocida como el Robin Hood mexicano, y Joaquín Carrillo —cuyos caminos se encuentran en medio de un violento malentendido. Ellos se unen para enfrentar a un enemigo en común, Harry Love. juan manuel bernal la cabeza de joaquin murrieta Credit: Prime Video la cabeza de joaquin murrieta alejandro speitzer Credit: Prime Video "Contar una historia en la que un grupo le hace frente al gobierno de los Estados Unidos ante tantas injusticias, nos hace reflexionar en nuestro presente", señaló el actor mexicano de 28 años. "Ver nuestro pasado para poder ver nuestro presente y saber un poco mas de nosotros… ha sido maravilloso participar en este proyecto. [La serie] tiene un nivel de producción espectacular que la gente va a poder disfrutar no solo en lo visual y en temas de acción sino también de personajes muy ricos". La serie creada por Mauricio Leiva-Cock y Diego Ramírez Schrempp y dirigida por Humberto Hinojosa Ozcariz y David Pablos ya está disponible en Prime Video. Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer hablan sobre La cabeza de Joaquín Murrieta, la serie basada en el 'Robin Hood' mexicano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.