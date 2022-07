José Ron habla en exclusiva de su primer villano La mujer del diablo representa un reto para José Ron porque deja atrás el personaje del bueno de la historia para hacer sufrir a todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien José Ron es reconocido como galán de telenovelas y suele ser el bueno de la historia, ahora sorprende al mostrarse en su nuevo proyecto La mujer del diablo con un personaje completamente diferente a lo que se le conocía hasta ahora porque es un villano capaz de hacer lo necesario por tener a la mujer que ama. Por ello, confiesa lo que representa para interpretar el rol de Cristo Beltrán. "Cristo Beltrán es un personaje fascinante. Amante de la naturaleza, el campo. Es el benefactor de un pueblo que se llama Villa Clara", mencionó Ron a People en Español. "Para él lo más importante en la vida es prepararse, es el conocimiento y de esta manera quiere que la gente del pueblo estudie, que tenga esta llave maestra que es el conocimiento para poder superar cualquier obstáculo, ser mejor cada día". Pero detrás de esas auténticas buenas intenciones, se oculta un hombre despiadado y lleno de dolor que hará sufrir a más de uno de los habitantes de Villa Clara, particularmente a Natalia Vallejo, su esposa. "Es un personaje que ha sufrido mucho, tiene un pasado oscuro, muy doloroso y vamos a ver capítulo a capítulo porqué es así. Es un amante de los niños también; le gusta ayudar, siempre protegerlos y dar esa parte y esa caridad humana que él no recibió cuando era pequeño y que a él le hubiera gustado recibir por sus padres, hermanos o alguien cercano", mencionó. Jose Ron Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a tratarse de un papel distinto, para este actor "ha sido un regalo" y "una gran bendición" porque le ha significado un importante reto histriónico. "Ha sido una aventura maravillosa donde me ha exigido cosas que ni se imaginan, que ni yo sabía que me iba a atrever a hacer, que me tocó ya grabar. Muy contento. Estoy muy tranquilo", comentó. "Voy a estar en los proyectos que me emocionen, que me alegren el corazón", José Ron José Ron Credit: Cortesía VIX+ "Contento, agradecido. Siempre he dicho que voy a estar en los proyectos que me emocionen, que me alegren el corazón", agregó. "Fue el caso de La mujer del diablo y creó también cosas en mí que no me hubiera imaginado. Por la aventura, el reto, el tipo de personaje, la historia". José Ron está emocionado y siente una gran compromiso de formar parte de la primera producción de la plataforma VIX+ y de compartir créditos con la protagonista Carolina Miranda. La mujer del diablo estará disponible a partir del 21 de julio de 2022.

