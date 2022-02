"Tengo mucho que decir". Jorge Bernal reaparece en televisión tras la cancelación de ¡Suelta la sopa! El conductor cubano anunció su nueva aventura televisiva este martes en el programa En casa con Telemundo (Telemundo) que conducen Ana Jurka y Carlos Adyan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: Mezcalent A finales del año pasado, Jorge Bernal ponía punto final a su etapa como presentador del programa ¡Suelta la sopa! tras la cancelación del show de farándula que condujo durante 8 años. "8 años, más de 2 mil programas e innumerables momentos que jamás olvidaré. Maduramos, crecimos, evolucionamos, nos pusimos un poco de bótox y hoy por hoy todos somos mejores personas por dentro y por fuera. Nos reímos, nos peleamos, nos amamos e hicimos historia juntos", escribió Bernal en su momento a modo de despedida a través de las redes sociales. Tras varios meses alejado de la televisión, el carismático conductor cubano reapareció este martes en la pantalla de Telemundo a través del programa En casa con Telemundo. "¿Tenemos tiempo? Tengo mucho que decir. He estado 4 meses sin decir absolutamente nada en la televisión", dijo nada más ser recibido por sus conductores, Ana Jurka y Carlos Adyan. Con su particular sentido del humor, Bernal regresó a la cadena con reproche incluido: "Gracias por la invitación, parece mentira que ustedes me invitan a esta casa, después que cancelan ¡Suelta la sopa! es que me invitan a En casa con Telemundo", bromeó. Jorge Bernal Jorge Bernal, Ana Jurka y Carlos Adyan en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan "Cállate que nosotros te invitamos muchas veces pero no te daban permiso porque decían: 'No, porque no llega al estudio'", no tardó en seguirle el juego Ana Jurka. Bromas aparte, el conductor regresó a la cadena para anunciar su nueva aventura televisiva: la conducción este domingo del programa previo al Super Bowl. "Voy a hacer algo muy especial, estoy hablando con la producción para reedecorar aquí un poco la casa, para hacerla un poquito más festiva, más deportiva para el Super Bowl y vamos a tener una celebración acá, ustedes en Los Ángeles y yo acá con artistas", avanzó Bernal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De 2 a 5 de la tarde, aquí en Telemundo, la casa de Telemundo se va a transformar en una gran fiesta que va a durar 3 horas, desde Los Ángeles, desde la casa, con ustedes, con sus artistas favoritos… Vamos a cocinar, vamos a comer, vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a entrevistar a estos artistas", detalló el presentador sobre este programa especial que conducirá.

