Jorge Bernal revela cuál es su principal fuente de ingresos tras su salida de Telemundo El conductor cubano lleva varios meses alejado de la televisión. "¿Tu vida hoy en día pudieras considerar que puede sustentarse gracias al ingreso de las redes sociales?", le preguntaron en una reciente entrevista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: Mezcalent Jorge Bernal fue durante mucho tiempo uno de los rostros más habituales y queridos de la pantalla de Telemundo. El carismático conductor cubano lleva varios meses alejado de la televisión tras dejar de formar parte del talento exclusivo de la cadena hispana. En ese contexto, el que fuera presentador del extinto programa ¡Suelta la sopa! concedió recientemente una entrevista al animador Lud Camacho en la que habló sobre su trayectoria en la televisión y el nuevo horizonte profesional que se abre ante él tras su despido de Telemundo. "¿Tu vida hoy en día pudieras considerar que puede sustentarse gracias al ingreso de las redes sociales?", le preguntó el entrevistador. "En estos momentos sí, sin ahorros", reconoció Bernal. "No me considero una persona tacaña, pero sí me considero una persona astuta,[…] sé ahorrar y sé invertir. Entonces cuando te digo que sí se puede vivir con la plata de las redes sociales sí, no se puede ahorrar, no es como que de repente puedas acumular esa plata en las redes sociales y sacarte un carro del año la semana que viene o tratar de mudarte para una casa más grande, [pero] puedes vivir". Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: Mezcalent El conductor, quien solo en Instagram cuenta con más de 1 millón de seguidores, no se mostró muy optimista respecto al futuro de la televisión. "La televisión va a pique. La televisión va a desaparecer", señaló el extalento de Telemundo. "La red social no va a aplastar a la televisión, lo que la va a aplastar es la nueva generación [que no ve televisión]". "Yo tengo una teoría que los que estamos trabajando en la televisión en estos momentos tenemos que buscar otras vías para desarrollar nuestro talento porque la televisión abierta funciona para deportes en vivo, que si el Super Bowl, que si Miss Universo…", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso precisamente es lo que está haciendo actualmente Bernal: buscando nuevas vías. "Yo estoy analizando el panorama porque yo estuve 23 años trabajando para Telemundo, hice dos cositas para Univision en el año 96/97 al comienzo de esta locura. Yo no he pisado Univision, yo en Telemundo era como que estaba casado, fielmente casado con una mujer que me pasaba una mujer en bikini al lado y yo así no me interesa porque estoy bien aquí en Telemundo", aseveró. "Ahora que estoy fuera de Telemundo es como que se abrió [...] y ahora digo oye mira puedo hacer tal cosa, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y se puede trabajar como presentador de televisión pero tienes que abrir tus horizontes y tienes que estar dispuesto y ser creativo…", señaló.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jorge Bernal revela cuál es su principal fuente de ingresos tras su salida de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.