Jorge Bernal estrena programa en Telemundo con su excompañera de Suelta la sopa El conductor cubano vuelve a darlo todo en la pantalla chica con su nuevo show, La casa de los famosos: Sin censura. Y no lo hace solo, sino en la mejor compañía. "Arrancamos afilados y sin censura" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El público lo venía pidiendo desde hace tiempo y sus deseos son órdenes. Jorge Bernal ya está de regreso, ¡y de qué manera!, con un nuevo programa en su cadena, Telemundo. Aunque el presentador ha estado de lo más activo en las redes con su Cama time junto a su esposa Karla después del fin de Suelta la sopa, los telespectadores ya tenían ganas de verle en la pantalla chica. Lo ha hecho a lo grande y a su estilo, dándolo todo y cuidando cada detalle de esta nueva puesta en escena. Esta vez tampoco llega solo, lo hace muy bien acompañado de una amiga y colega con la que compartió muchos momentos en SLS: Verónica Bastos. Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Se tata de La casa de los famosos: Sin censura, el nuevo espacio de la cadena que se emite de Lunes a viernes a las 11 de la mañana. Como era de esperar y como su propio nombre indica, allí se podrá hablar de todo sin filtros ni máscaras, muy en la línea de Jorge. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El contenido de este nuevo show abordará principalmente los temas más candentes que se produzcan en el reality. Un salseo que será comentado en detalle y al más puro estilo de Jorge y Verónica. Juntos forman un tándem perfecto, así lo demostraron en SLS y también el año pasado en la primera edición de este programa especial de La casa de los famosos, que repite un año más para alegría de la audiencia. De momento los roces en la casa parece que están controlados, pero conforme los días pasen y aumente el estrés de estar encerrado, es cuando llegarán los altercados. Y allí estarán Jorge y Verónica para informar del minuto a minuto... ¡sin censura!

