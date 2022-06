Jorge Aravena denuncia complot en La casa de los famosos: "Ya es hora de que se respeten las reglas del juego" El que fuera participante de la primera edición de La casa de los famosos opinó abiertamente sobre la nueva temporada del reality show de Telemundo: "Jamás había visto tanta falsedad e hipocresía juntas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Aravena Jorge Aravena; La casa de los famosos | Credit: Mezcalent; La casa de los famosos Si hay un participante de la primera edición de La casa de los famosos que está siguiendo con especial interés todo lo que sucede en la actual temporada del exitoso reality show de Telemundo ese es Jorge Aravena. El actor de origen peruano suele conectarse con frecuencia al canal 24 horas para ver a sus participantes en acción. Como buen conocedor de las reglas del juego, Aravena sabe perfectamente que "el complot" no está permitido en el concurso, por lo que este jueves no dudó en instar a la producción del programa a tomar medidas para que se castigue lo sucedido ayer entre varios de sus participantes. "Eso que están haciendo es complot. Se supone que la salvación también es una decisión personal y no grupal, y claramente aquí están acordando entre todos a quién va a salvar Nacho. Osvaldo lo que está es asustado y hasta le rogó llorando (jajajajaja) que lo salvara. Creo que la jefa (producción) debería prohibirle a Nacho que pueda salvar a Osvaldo por este complot. Ya es hora que se respeten las reglas del juego y más aún que se respete el contrato que se firma al aceptar entrar al show, cosa que ya varios no han hecho en ambas temporadas", escribió a través de su perfil de Instagram. Jorge Aravena Participantes de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: La casa de los famosos "Si siguen pasando estas cosas", prosiguió el actor de exitosas telenovelas como Porque el amor manda y Un camino hacia el destino, "el show perderá credibilidad ante el público, cosa que a mí en particular no me gustaría. Ojalá @telemundo , @telemundorealities y/o @endemolshinebd (a quien le corresponda) tome las medidas necesarias y correctas al respecto para que el programa sea más interesante cada temporada, y quien falle (sea producción o participante) pague las consecuencias". Aravena, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, reconoció sin dar sus nombres que bajo su punto de vista "solo hay dos personas" en esta temporada "que son 'medio' honestas'". Jorge Aravena Jorge Aravena | Credit: Instagram Jorge Aravena El actor también dejó claro que "esto no se trata de hacer ganar a quien más lo necesite". "Aquí lo que se está viendo es la personalidad de cada quien, tenga o no tenga dinero, porque la persona que sea la más necesitada (o que eso quiera hacer creer al público) puede ser la peor de todas. A mi punto de vista, lo único que se debería tomar en cuenta es la personalidad no la supuesta necesidad como muchos dicen tenerla", opinó el intérprete de 52 años. Aravena aseveró que "jamás había visto tanta falsedad e hipocresía juntas". "Me asombra lo que puede hacer el ser humano (algunos ok) por 200 mil usd. Ojo, todo esto es solo mi punto de vista ok, ya cada quien tiene el suyo y es muy respetable", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la avalancha de comentarios recibidos, el actor quiso aclarar que no está a favor de ningún equipo. Jorge Aravena Jorge Aravena | Credit: Instagram Jorge Aravena "Hay que sancionar a todo aquel que falle, sea quien sea. Además para mí es muy complicado tener un favorito o favorita en esta temporada. Cada vez que entro a ver me encuentro con nuevas sorpresas y quien creía que era honesto/a me doy cuenta que no lo es tanto", admitió. "Que la jefa castigue todos los complots sea quien sea. Y la deshonestidad, falsedad e hipocresía que la castigue el público con sus votos. Ya vimos que sí son respetados, se demostró claramente la semana pasada", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jorge Aravena denuncia complot en La casa de los famosos: "Ya es hora de que se respeten las reglas del juego"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.