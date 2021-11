"Él no tiene pelos en la lengua en nada". La particular conversación que tuvieron Jomari Goyso y Toni Costa fuera del aire en Nuestra Belleza Latina El juez de NBL (Univision) y la expareja de Adamari López coincidieron este domingo en el plató del programa de telerrealidad de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso; Toni Costa | Credit: Instagram Jomari Goyso; Instagram Toni Costa Nuestra Belleza Latina (Univision) recibió este domingo durante su sexta gala a Toni Costa, quien tuvo una destacada participación especial dentro del programa de telerrealidad que conduce Alejandra Espinoza. El bailarín y coreógrafo español protagonizó un aplaudido número de baile junto a una de las participantes, Sirey Morán, que no dejó indiferente a nadie. El momento más reseñable de la noche lo vivió, sin embargo, la pareja de Adamari López fuera del aire junto a Jomari Goyso, uno de los jueces más polémicos del show. Todo comenzó cuando el también conductor del programa Sal y pimienta (Univision) quiso conocer la opinión de Toni respecto a los números de baile que habían ejecutado las participantes. La respuesta 'políticamente correcta' que recibió no agradó demasiado al experto en moda y belleza de la cadena hispana y así se lo hizo saber con su particular sentido del humor. "Toni muy políticamente correcto nos has salido últimamente", le dijo. "¿Verdad? Como buen español, tú sabes cómo somos", le respondió Toni. A lo que Goyso no tardó en reaccionar: "¡Ah! ¿Yo soy políticamente correcto?". El bailarín no necesitó tomarse muchos segundos para pensar la respuesta. "Tú eres el que rompió la regla", sentenció Costa siguiéndole el juego. "Alguien tenía que romper el esquema", no dudó en contestarle Jomari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La simpática 'disputa' entre ambos no terminó ahí. "Él vino para acá y se le olvidó cómo es la gente española…", le dijo de lo más bromista el bailarín a Giselle Blondet, quien en ese preciso momento se unía a la conversación. "Me está criticando, me está tirando de que no soy español", trató de explicarle Jomari a la también jueza de Nuestra Belleza Latina para ponerla en contexto sobre lo que estaba sucediendo. "Pero es que él no tiene pelos en la lengua en nada", insistió el bailarín.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Él no tiene pelos en la lengua en nada". La particular conversación que tuvieron Jomari Goyso y Toni Costa fuera del aire en Nuestra Belleza Latina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.