Jomari Goyso se une al equipo de Despierta América: "Nunca imaginé estar aquí" "Siento que es un regalo, siento que Dios me lleva hacia ahí", expresó visiblemente emocionado el experto en moda y belleza de Univision esta mañana tras hacerse el anuncio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: UNIVISION La familia de Despierta América (Univision) no deja de crecer. Si hace unas semanas el programa matutino daba oficialmente la bienvenida a Jessica Rodríguez como su nueva conductora, este jueves el show volvió a recibir a un nuevo integrante como parte de equipo de conductores. "Tenemos en este momento que está Jomari aquí un gran anuncio en Despierta América", comenzó compartiendo Alan Tacher durante la emisión del show. "Jomari Goyso se casa el 3...", bromeó primero el presentador para segundos más tarde soltar la noticia: "[Jomari] se une al equipo de Despierta América", dijo con énfasis. El resto de conductores del show que estaban en el estudio no tardaron en celebrar la noticia, dándole una cálida bienvenida al que a partir de ahora se convertirá en su nuevo compañero. "Voy a tener que preocuparme más por la ropa y cómo estoy vestido […]", bromeó Raúl González. "Ahora tienes una oportunidad para reivindicarte", le dijo por su parte su amiga Francisca. Visiblemente emocionado, el que fuera juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) agradeció la oportunidad de poder formar parte de un programa que ha tenido tanto impacto en su vida. "Millones de gracias, siempre he estado en Despierta América. Yo lo he dicho, se lo dije a Luzma [productora ejecutiva], una entrevista que me hizo Karla cambió mucho mi historia porque fue la primera vez que yo lloré algo que no podía hablar y Karla se acuerda perfectamente y creo que eso abrió una plataforma. La gente, yo lo digo, siempre me hubiera odiado si no hubiera contado ese lado de mi vida porque te ven como el crítico de moda que critica, entonces creo que Despierta América ha tenido grandes momentos en mi vida", expresó el experto en moda y belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari reconoció que nunca se imaginó poder formar parte del equipo de Despierta América, pero que cuando sus jefes le plantearon la posibilidad de estar no tuvo mucho que pensar. "Siento que es un regalo, siento que Dios me lleva hacia ahí e intentaré hacer mi mejor versión", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso se une al equipo de Despierta América: "Nunca imaginé estar aquí"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.