Si algo destaca de la exitosa trayectoria de Jomari Goyso en la televisión es la capacidad que ha demostrado tener para adaptarse con facilidad a distintos retos profesionales. El experto en moda y belleza ha sido juez, presentador, reportero y panelista de diferentes programas de Univision y en todas sus facetas televisivas ha brillado y ha contado con el respaldo y el cariño del público.

"El gran problema conmigo que han tenido siempre mis jefes es que no saben cómo clasificarme", reconoció Jomari en el más reciente episodio del pódcast 'En positivo' de la periodista Lourdes Del Río.

El presentador lo mismo puede hacer una crítica ácida sobre el look de una celebridad que conmoverse con las historias que presenta en su segmento de Primer impacto (Univision).

Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent

"Yo no me creo cuando una persona solo es buena o cuando una persona solo es mala, yo no me lo creo, o cuando a una persona todo le parece bonito. A mí eso me parece demasiado falso, entonces yo en la televisión soy una versión mejorada de mí por supuesto, que no lo dude nadie. ¿Qué quiero decir con eso? Como las redes sociales, yo lo que piense que es feo de mí lo voy a intentar ocultar, así de simple. Pero a mí no me asusta tener diferentes emociones, a mí no me asusta estar un día triste y llorar, a mí no me asusta un día estar más elevado… No me asusta porque más o menos uno con el tiempo yo aprendo mis dos rayas que no cruzo", dijo.

Jomari considera que precisamente esa característica suya ha sido la que le ha dado el éxito y también "lo que ha hecho que me quiten de muchos programas", reconoció.

"Porque es como 'no, pero en este momento lo queremos de juez' y lo ponen de juez y divino 'no, no, pero luego no lo queremos de eso, queremos que esté en El gordo y la flaca que haga otros segmentos, pero no va con juez. No, no, sáquenlo de allá. Luego lo queremos de presentador de Sal y pimienta'. Pero de presentador tú sabes es más periodista, que yo no soy periodista, pero tienes que ser un poco más serio, es otro rol; entonces me han puesto en muchas cosas y me ha funcionado a mí. Pero también me han sacado de muchas cosas por eso mismo porque dicen 'Jomari es que a ti la gente no te define'", se sinceró.