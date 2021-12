Jomari Goyso: "Yo no me fui de Despierta América, fue una decisión de arriba" El experto en moda y belleza de Univision se sinceró recientemente en su podcast 'Sin rodeo' sobre su salida de Sin rollo, el popular segmento del programa matutino de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso; Sin rollo | Credit: Instagram Jomari Goyso; Instagram Carlos Calderón Durante mucho tiempo, Jomari Goyso formó parte de la mesa de debate de Sin rollo, la sección del programa matutino Despierta América (Univision) que pone el foco de atención en los temas de actualidad más polémicos del momento. El experto en moda y belleza, sin embargo, dejó de aparecer de un día para otro en el show mañanero de la televisión hispana, lo que ha llevado a muchos televidentes a preguntarse por qué no ha vuelto a dejarse ver en el programa. El también copresentador de Sal y pimienta (Univision) y juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) despejó la incógnita en el más reciente episodio de su podcast 'Sin rodeo', donde tuvo como invitado a quien fuera su compañero en Sin rollo, el comunicador Tony Dandrades. "¿No podrías regresar a Sin rollo?", le preguntó Dandrades casi al final de su conversación. "No está en mi poder Tony, yo no me fui de Despierta América", se sinceró el autor del bestseller 'Desnudo'. "Fue una decisión de arriba, como dicen en la televisión", agregó. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: UNIVISION "¿De quién?", trató de indagar el comunicador dominicano. El presentador, quien tiene más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, explicó que cuando empezó Sal y pimienta sus jefes le dijeron que solamente podía hacer ese show. "Yo peleé muchísimo para hacer Despierta América, lo sabe Luz Ma [productora ejecutiva de Despierta América], pero pues yo tengo un poder que tengo, pero luego hay otro que no lo controlo yo. Pero a mí Despierta América, el formato de Sin rollo me encanta", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que Dandrades comentó con su característico sentido del humor: "Y tú tienes mucho poder, tú eres uno de los mimados de Univision". "¿Que yo soy uno de los mimados de Univision? ¡Ay por favor Tony, cómo te atreves!", no tardó en responderle Jomari. "Tú y yo sabemos quiénes son los mimados y en esa lista no estoy yo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso: "Yo no me fui de Despierta América, fue una decisión de arriba"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.