Jomari Goyso: "La peor competencia que tenemos somos nosotros mismos, así que nosotros competimos con nosotros mismos" El experto en moda y belleza de Univision forma parte del jurado de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, que compite con Así se baila (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision estrenó recientemente la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, su competencia tipo reality más exitosa, con una misión: encontrar al próximo talento de la televisión hispana. Jomari Goyso, quien forma parte de su jurado junto a Daniella Álvarez, Giselle Blondet y Adal Ramones, tiene muy claro lo que está buscando en la próxima reina. "A mí no me sorprende alguien que me recuerde a otro talento, que eso es muy típico en el mundo del entretenimiento, que hay 15 personas que se parecen y que son el mismo perfil porque de alguna forma encajan en un molde. Yo estoy intentando encontrar una persona que sea diferente. Quiero que llegue alguien que nosotros le ayudemos a ser exitoso donde quiera llegar dentro del mundo del entretenimiento, entonces no sé si va a ser una nueva Alejandra o una nueva Clarissa, pero espero que sea alguien exitoso dentro del mundo del entretenimiento", asegura el experto en moda y belleza de Univision a People en Español. El también conductor del programa Sal y pimienta (Univision), quien cuenta con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, pone como ejemplo el caso de Francisca. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: UNIVISION "[Francisca] era alguien diferente, era una reina que traía algo que no había traído nadie, entonces esa es mi forma de aplaudir el éxito de una persona", asevera el autor del bestseller 'Desnudo' y conductor del podcast Sin rodeo. "No sé los demás, pero eso es lo que yo busco". Competencia con él mismo La nueva temporada de NBL mide fuerzas en el prime time dominical con la competencia de baile de Telemundo Así se baila, que tiene a Adamari López como su fichaje estrella. Esta disputa entre ambos shows de televisión no es algo, sin embargo, que quite el sueño a Jomari. "La peor competencia que tenemos somos nosotros mismos, así que nosotros competimos con nosotros mismos", asevera. "Esa ha sido mi ley de vida. Yo nunca he mirado a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda, yo he competido conmigo mismo y he mejorado lo que yo sé hacer". Jomari Goyso y Adamari López Jomari Goyso; Adamari López | Credit: Univision; Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLEÍN El experto en moda y belleza de la cadena hispana no duda en destacar que "Nuestra Belleza Latina es un show de los pocos shows en entretenimiento que sigue teniendo una repercusión, que la persona que gana empieza a trabajar en la televisión, entonces Nuestra Belleza Latina tiene una historia". "Veremos cómo es la historia de este año. Yo espero que sea exitosa, al menos de mi parte yo voy a poner, como dicen en mi tierra, toda la carne en el asador".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso: "La peor competencia que tenemos somos nosotros mismos, así que nosotros competimos con nosotros mismos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.