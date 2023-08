#TBT Así fue el fallido debut de Jomari Goyso en Telemundo El conductor español es uno de los rostros más populares de Univision, pero su aventura televisiva estuvo a punto de comenzar a escribirse en la pantalla de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso nunca soñó con triunfar en el mundo de la televisión, sin embargo, el destino quiso que terminara convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. Lo que poca gente sabe es que la aventura televisiva del conductor español y experto en moda y belleza iba a comenzar a escribirse en Telemundo. El hoy talento de Univision estuvo a punto de debutar en la pantalla de la cadena hispana con un segmento de moda en el programa matutino Cada día que presentaba María Antonieta Collins. Jomari empezó escribiendo para la página web del show y tal fue su éxito que a las pocas semanas de estrenar su sección lo llamó una de las productoras del programa para que hiciera un segmento frente a las cámaras. Aunque en un inicio rechazó tajantemente la invitación, la productora le insistió un par de veces y finalmente aceptó aparecer en el show. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent El conductor narró en su libro autobiográfico 'Desnudo' que en su primer segmento le pidieron "que hablara de la influencia de la teleserie Sex and The City en la moda y en la sociedad". "Lo grabaríamos temprano en la mañana. Llegué a los estudios de Telemundo, en Burbank, nervioso, pero ilusionado a la vez. Y justo cuando me ponen en el set y me van a dar la señal para que empiece a hablar, se escuchó el grito por todas las bocinas: '¡Corten!'", rememoró. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent La orden venía de la productora, quien había recibido una llamada del jefe de la compañía. No eran buenas noticias. María Antonieta Collins acababa de renunciar al show. "Ya no se graba. No hay show", dijo la productora "con cara de shock". Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La renuncia de la periodista frustró el debut de Jomari en Telemundo. "Ese día, obviamente me aprendí su nombre y nunca más se me olvidaría", contó en su libro. Ironías de la vida, Collins terminó siendo años más tarde compañera de Jomari en Univision, además de su "gran amiga" y "consejera dentro de este loco mundo de la televisión". Sin duda, la vida da muchas vueltas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image #TBT Así fue el fallido debut de Jomari Goyso en Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.