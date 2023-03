Jomari Goyso anuncia su nueva aventura profesional en Univision Sus compañeros de cadena estuvieron presentes este miércoles en el lanzamiento oficial celebrando con él su nuevo triunfo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Contrario a muchos de sus compañeros del medio, Jomari Goyso nunca soñó con dedicarse a la televisión. El experto en moda y belleza de Univision, quien es CEO de su propia empresa, dio el salto a la pequeña pantalla hace más de una década gracias a su faceta como estilista y hoy es uno de los rostros más queridos de Univision. Ya sea como juez, presentador o colaborador de diferentes programas de la cadena, Jomari ha sabido cautivar a la audiencia con su estilo único, directo y desenfadado. Por ello, no es de extrañar que siga recibiendo oportunidades profesionales de Univision. El conductor anunció este miércoles a través de las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, el inminente inicio de una nueva aventura profesional en la cadena. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Instagram Jomari Goyso Una aventura que lo llevará a combinar nuevamente la moda con la conducción. Jomari tendrá a partir de la próxima semana su propio proyecto dentro de Univision, Más moda, menos filtro, un segmento que se emitirá en Despierta América y el servicio de streaming ViX. "Muy agradecido por esta nueva oportunidad que me da Univision de este proyecto Más moda, menos filtro que lo podrán ver por Despierta América y ViX", compartió en Instagram. Ayer fue en lanzamiento oficial del segmento en las instalaciones de Univision y muchos de sus compañeros de cadena estuvieron ahí celebrando con él este nuevo logro en su carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las que dijo presente fue su gran amiga, Francisca. Francisca Jomari Goyso y Francisca | Credit: Instagram Francisca "Feliz siempre de tus éxitos", expresó la copresentadora de Despierta América, quien esta semana volvió a lucir en el show un vestido con el que ya había conducido el programa hace más de 1 año. ¡Muchas felicidades Jomari!

