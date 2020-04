Tiger King' de Netflix: ¿dónde están sus protagonistas? By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next FB/John Finlay Te presentamos al elenco de la popular serie Tiger King que en estos días de encierro está triunfado en Netflix. Empezar galería Joe Exotic Amante de los grandes felinos y exoperario de un zoológico, se encuentra en una prisión federal cumpliendo un condena de 22 años por los delitos de asesinato a sueldo y maltrato animal. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Dillon Passage El quinto esposo de Joe Exotic, con quien todavía está casado, actualmente vive en Florida. 2 de 10 Applications Ver Todo Carole Baskin La rival de Joe Exotic en la popular serie de Netflix. Dirige el santuario de animales Big Cat Rescue en Florida. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Jeff Lowe Se hizo cargo del zoológico de Joe Exotic en Oklahoma. 4 de 10 Applications Ver Todo Bhagavan “Doc” Antle Dirige el Instituto T.I.G.E.R.S. en South Myrtle Beach, Carolina del Sur. Baskin y PETA lo han denunciado por presuntamente explotar animales. 5 de 10 Applications Ver Todo Moksha Bybee Novia y colaboradora de Bhagavan "Doc" Antle. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement China York Otra empleada y novia de Bhagavan "Doc" Antle. 7 de 10 Applications Ver Todo Kody Antle Hijo y colaborador de Doc. 8 de 10 Applications Ver Todo Rick Kirkham Productor de la serie documental, ahora trabaja como reportero independiente en Noruega, donde vive con su esposa. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement John Finlay Image zoom FB/John Finlay Exesposo de Joe Exotic, ahora casado con una mujer. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Tiger King' de Netflix: ¿dónde están sus protagonistas?

