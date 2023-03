Jimena Gállego se pronuncia sobre las críticas hacia exconcursantes de LCDLF por su actitud en las galas La conductora del exitoso reality show de Telemundo tiene una opinión muy clara al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jimena Gállego Nicole Chávez y 'Rey Grupero'; Jimena Gállego | Credit: Instagram (x2) Si alguien vive con mucha pasión cada edición de La casa de los famosos (Telemundo) esa es Jimena Gállego. La presentadora mexicana no se limita únicamente a conducir las galas, sino que, como fanática del formato que es, también es una fiel seguidora del canal 24 horas. La conductora está siempre en contacto con los fans del exitoso reality show a través de las redes sociales, con quienes debate a diario lo que sucede dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. Este miércoles, durante la transmisión en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram con varios fanáticos del programa, Jimena se pronunció sobre un asunto que ha generado muchas críticas entre el público: la polémica participación que tienen algunos exconcursantes en las galas, como el 'Rey Grupero' o Nicole Chávez, quienes, según muchos, "ya cansan con su odio". Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego "Quería comentar algo sobre los exparticipantes, la verdad es que se ve bien mal cuando atacan a una persona, son como agresivos pasivos…", opinó en el live una televidente. Un sentir que comparten muchos fanáticos del programa en las redes sociales. LCDLF Nicole Chávez y 'Rey Grupero', exhabitantes de La casa de los famosos 3, con Jimena Gállego | Credit: Instagram Jimena Gállego La conductora señaló que es respetable que pueda gustar o no lo que comentan en las galas sobre sus excompañeros, pero dejó claro que "ellos vienen a dar su punto de vista". "Ellos vienen a decir cosas y ellos vienen a dar su punto de vista, que te guste o no pues obviamente es respetable. Pero ellos tienen que dar su punto de vista de lo que ellos piensan y sienten porque si no también qué quieren acá que todos sonrían y todos 'ay que bien todo'", comentó Jimena, quien está a punto de alcanzar los 200 mil seguidores en Instagram. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fanática del reality show opinó que "se están viendo un poquito mal porque aparte están casi todos los del cuarto Tierra" y eso "es una desventaja" porque "los comentarios que hacen no nos ayudan mucho". "Eso ha pasado en las tres temporadas, cuando la mayoría de un equipo está fuera es lógico que tiren", reconoció la conductora. "Pero eso a ti como público si tú vas por otra gente te hace ser más fuerte con tu decisión". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jimena Gállego se pronuncia sobre las críticas hacia exconcursantes de LCDLF por su actitud en las galas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.