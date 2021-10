Jimena Gállego se confiesa sobre La casa de los famosos: "Yo veía a Gaby Spanic como una diva y el conocerla aquí [...] me dio otra imagen completamente diferente" La copresentadora del exitoso programa de telerrealidad de Telemundo revela a People en Español qué concursante la ha sorprendido más dentro de la casa más famosa de la televisión hispana y a quiénes ve como favoritos para alzarse con el premio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jimena Gállego Jimena Gállego | Credit: Fotógrafo Jose Luis Beneyto Además del talento y la disciplina, una de las cualidades imprescindibles para poder sobresalir en cualquier profesión es tener pasión por lo que se hace, algo que sin duda le sobra a Jimena Gállego. La conductora, actriz y cantante mexicana está disfrutando actualmente de una de las etapas más exitosas de su carrera como copresentadora de La casa de los famosos, el exitoso programa de telerrealidad de Telemundo en el que famosos con personalidades muy diferentes entre sí conviven bajo el mismo techo mientras sus pasos son vigilados las 24 horas del día, los 7 días de la semana por más de 50 cámaras. En entrevista con People en Español, Jimena nos cuenta cómo está viviendo esta aventura profesional y nos confiesa, entre otras cosas, qué concursante la ha sorprendido más y a quiénes ve con más posibilidades de ganar. Gállego también opina sobre el conflicto entre Gaby Spanic y Alicia Machado y nos cuenta algún que otro secretito detrás de cámaras del reality show. ¿Cómo llegó a ti la propuesta para copresentar el programa? Me llamaron a contarme que estaba este proyecto y que si yo quería estar en la conducción junto con Sandarti y desde luego me emocioné muchísimo. Agradezco de corazón a mi empresa Telemundo que promueven a su talento y nos dan nuevas oportunidades. Telemundo es una empresa donde como empleado uno tiene la posibilidad de crecer. Yo veía [a Gaby Spanic] como una diva pensando que ella en su casa tendría ayuda y que no hace mucho de las labores del hogar y el conocerla aquí y verla cocinar diario, limpiar, recoger, preocuparse porque sus compañeros coman bien me dio ya otra imagen completamente diferente a lo que yo podría pensar de cómo es ella Jimena Gállego ¿Qué tal la pareja televisiva que formas junto a Héctor Sandarti? Quiero muchísimo a Sandarti. En México había ya tenido la oportunidad de estar en un par de programas en la coconducción con él y en Un nuevo día convivimos muchísimo. Él siempre amable y profesional como hasta hoy en día, pero ahora sí puedo decir que nos conocemos muchísimo más. Ya con solo mirarnos sabemos lo que quiere decir el otro y además nos reímos mucho juntos. Yo cada programa le aprendo algo a él. Lleva en esto muchísimos años y el público lo quiere y lo conoce. Jimena Gállego Jimena Gállego | Credit: Fotógrafo Jose Luis Beneyto Los famosos llevan ya seis semanas de convivencia, ¿cuál ha sido el concursante que te ha sorprendido más? A mí Gaby Spanic porque yo, como todos, la veía como una diva pensando que ella en su casa tendría ayuda y que no hace mucho de las labores del hogar y el conocerla aquí en La casa de los famosos y verla cocinar diario, limpiar, recoger, preocuparse porque sus compañeros coman bien me dio ya otra imagen completamente diferente a lo que yo podría pensar de cómo es ella. Ella es una mujer normal como todas lo somos, no se cree su papel de diva más que cuando tiene que serlo y cuando trabaja en la televisión. Me paso haciendo quinielas con mi familia cada semana de quien sale nominado (ríe). Nos estamos divirtiendo mucho con este show Jimena Gállego ¿A qué concursantes ves más fuertes dentro de la casa o con más posibilidades de ganar? A Alicia, Pablo y Christian de la Campa. ¡Ojo, es solo mi percepción! Pero me paso haciendo quinielas con mi familia cada semana de quien sale nominado (ríe). Nos estamos divirtiendo mucho con este show. ¿Cómo valoras el 'conflicto' entre Alicia Machado y Gaby Spanic? Creo que en el fondo se quieren y llegará un momento donde puedan hablar y aclarar las cosas sin terceros que lleven y traigan mensaje. Esto es algo que es de ellas dos. Ojalá se arreglen porque son dos exitosas venezolanas queridas por el público y mamás en la misma industria que se conocen desde hace tiempo. Jimena Gállego Jimena Gállego en La casa de los famosos | Credit: Cortesía ¿Eres de las que sigues el canal 24 horas en tu casa o desconectas una vez termina la gala? ¡Soy una obsesionada de La casa de los famosos! Salgo del foro y ya rumbo a la casa en mi celular veo en 24/7, llego a la casa convivo y duermo a mis niñas y lo vuelvo a prender. Me quedo dormida viéndolos. Para una madre dejar de ver y de saber de tus hijos por tantos días me parece un reto durísimo Jimena Gállego Te vimos emocionarte mucho con el reencuentro entre Gaby Spanic y su hijo… Para mí ese ha sido el momento más emotivo que me ha llegado más en estas semanas de La casa de los famosos. No me aguanté las lágrimas. Es que para una madre dejar de ver y de saber de tus hijos por tantos días me parece un reto durísimo. Yo soy mamá gallina, todo el día estoy pendiente de mis pollitas o pingüinas, como les digo yo, así que solo imaginar no verlas por tanto tiempo me llega mucho al corazón. Hablando de tu faceta como mamá, ¿cómo te defines como mamá? Ser mamá es lo mejor por mucho que me ha pasado en la vida. Soy una mamá muy presente que trato de hablarles a mis hijas siempre con la verdad y tratando los temas como son –obviamente con conceptos acorde a su edad. Tengo excelente comunicación con ellas. Quiero ser una amiga para ellas, pero a la vez soy exigente con ellas en su escuela y en sus clases de las tardes porque quiero que el concepto de la disciplina y la responsabilidad lo tengan muy asumido ya que son dos cosas que van a necesitar en todo lo que hagan cuando sean mayores. Ellos terminando el show se van directo con la psicóloga. Aquí cuidan mucho eso: que ellos estén bien y puedan tener apoyo profesional Jimena Gállego Cuando el famoso llega al plató después de estar tanto tiempo desconectado del mundo exterior, ¿cómo se vive ese momento? Yo trato con todos justamente a su salida en ese shock de ver las luces, el público, las cámaras y trato de ser cálida y amable con ellos porque sí es un shock fuerte después de estar encerrados viendo a los mismos siempre y salen y aquí afuera es una locura de euforia y preguntas. Ellos terminando el show se van directo con la psicóloga. Aquí cuidan mucho eso: que ellos estén bien y puedan tener apoyo profesional porque sí es una experiencia muy única de vida, pero la verdad para bien en todos los sentidos creo yo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Alguna anécdota detrás de cámaras que nos puedas compartir al respecto? La única que pidió su celular luego luego fue Tefi Valenzuela. Los demás no lo han pedido. Todos me han comentado que se tardaron un par de horas o incluso un día en prenderlo porque sabían que iban a tener miles de mensajes y querían asimilar un poco antes de encenderlo. De entrada te digo que sí [participaría], solo esperaría a que mis hijas tengan de 16 años para arriba porque ahorita están chiquitas y por más que comprendan no tienen ellas la madurez para estar incomunicadas de mí Jimena Gállego Jimena Gállego Jimena Gállego | Credit: Fotógrafo Jose Luis Beneyto ¿Te animarías a participar en un reality show como este? Sí, bueno, lo tengo que platicar con mi marido (ríe). La verdad es que él es el viento bajo mis alas, me apoya en todo. Pero de entrada te digo que sí, solo esperaría a que mis hijas tengan de 16 años para arriba porque ahorita están chiquitas y por más que comprendan no tienen ellas la madurez para estar incomunicadas de mí. Pero ya que sean más adultas sí me encantaría. Creo que es una superoportunidad para que el público te conozca y te quiera tal como eres y un reto personal divertido y diferente. La casa de los famosos se transmite a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo.

