Jimena Gállego pone un alto a las especulaciones de fraude alrededor de la eliminación de Dania Méndez La conductora del exitoso reality show de Telemundo explicó por qué si la influencer mexicana era una de las más votadas en las encuestas terminó siendo la onceava eliminada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jimena Gállego Jimena Gállego y Dania Méndez de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego (x2) La inesperada eliminación este lunes de Dania Méndez de La casa de los famosos (Telemundo) generó mucha controversia en las redes sociales entre los fanáticos del exitoso reality show. Muchos no lograban entender cómo siendo la influencer mexicana una de las concursantes más populares y fuertes de la actual edición resultaba ser la menos votada por el público. Hubo quienes incluso se atrevieron a tildar lo sucedido de fraude. "Váyanse con sus trucos y con esas pinches mafias a otro lado. Eso no se lo cree nadie", expresaba en sus historias de Instagram el exconcursante de La casa de los famosos 2, Luis 'Potro' Caballero. La conductora de La casa de los famosos, Jimena Gállego, hizo frente a la polémica en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo con fanáticos del exitoso reality show. "Obviamente cada quien tiene derecho a pensar lo que sea, pero no porque aquí no hay fraude porque es una empresa seria, es una empresa externa", dejó claro la presentadora mexicana. "Es una forma de consolación, es como un premio que se dan de consolación al decir eso porque no es la verdad. No es la verdad. Los votos son reales y son los que son. La realidad es que es una compañía externa que cuenta los votos, no podemos ni siquiera especular eso". Respecto a las diferentes encuestas que había en internet que situaban a Dania como una de las más votadas por el público, Gállego explicó que "las encuestas que se hacen en las redes sociales no son la realidad" porque en esas encuestas vota gente de todas partes del mundo. Jimena Gállego Jimena Gállego y Dania Méndez de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego La conductora recordó que, aunque mucha gente fuera de Estados Unidos usa una conexión VPN para poder votar, únicamente se contabilizan los votos que se hacen desde Estados Unidos. "La realidad es que los votos por VPN no cuentan, los votos desde México no cuentan, los votos desde Brasil no cuentan, cuentan los de Estados Unidos. Y si en Estados Unidos quienes apoyaban a quien va saliendo no apoyan al que tienen que apoyar esto puede pasar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En las encuestas podía salir que Dania no salía, pero las encuestas no son reales", reiteró la presentadora. "La empresa de los votos es la real, las demás son solo encuestas". Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego La presentadora reconoció que "algunas veces" puede que el resultado que arrojan esas encuestas se pueda acercar mucho a lo que termina sucediendo, "pero nos ha pasado también en las tres temporadas, en las tres temporadas ha habido salidas inesperadas que no estaban en ninguna encuesta, también nos ha pasado ya en tres temporadas". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

