Convertida en uno de los rostros más exitosos de la televisión hispana, Jimena Gállego lleva tres temporadas al frente de la conducción del reality show de Telemundo La casa de los famosos, aventura profesional que comparte junto a su compañero y amigo Héctor Sandarti.

Jimena Gállego brilla cada noche en el prime time de Telemundo como copresentadora del exitoso reality show La casa de los famosos, que la ha posicionado como uno de los rostros más exitosos de la televisión hispana. Apasionada de su trabajo, la conductora vive con mucha pasión y entrega cada edición del formato, lo que se refleja en cada gala.

La presentadora se casó en 2016 con el abogado Antonio Collado, con quien forma desde entonces un bello hogar.

Para Jimena, Antonio es su "compañero de vida", "el viento que impulsa" sus alas, su "persona favorita", su "gran amigo", su "amado esposo" y su "eterno novio", como reconoció a finales de 2020 a través de su perfil de Instagram.

La conductora tiene dos hijas que son su mayor tesoro: Clara, quien tiene 13 años, y Cienni, de 11.

"Ser mamá es lo mejor por mucho que me ha pasado en la vida", reconocía en 2021 en una entrevista con People en Español. "Soy una mamá muy presente que trato de hablarles a mis hijas siempre con la verdad y tratando los temas como son, obviamente con conceptos acorde a su edad".

La conductora tiene una "excelente comunicación" con sus hijas. "Quiero ser una amiga para ellas, pero a la vez soy exigente con ellas en su escuela y en sus clases de las tardes porque quiero que el concepto de la disciplina y la responsabilidad lo tengan muy asumido ya que son dos cosas que van a necesitar en todo lo que hagan cuando sean mayores".

Clara, con quien posa en la foto, es su primogénita. La presentadora no puede estar más orgullosa de ella. "Qué gran ser humano eres. Te aprendo todos los días, quiero ser más como tú. Gracias por tu amor, tu prudencia, tu sensibilidad, tu alegría, tu madurez, tu buena onda... Tantas cualidades maravillosas tienes", fueron las palabras que le dedicó en abril del año pasado con motivo de su cumpleaños número 12.

Acompaña a Jimena Gállego en las últimas galas de la tercera temporada de La casa de los famosos a partir de las 7 p. m., hora del Este, a través de la pantalla de Telemundo.

