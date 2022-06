Jimena Gállego y Héctor Sandarti, una dupla ganadora: conoce el lado más personal de los conductores de La casa de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Héctor Sandarti Credit: Telemundo (x2) Carismáticos, profesionales y talentosos, Jimena Gállego y Héctor Sandarti han conquistado el prime time de la televisión hispana como conductores del exitoso reality show La casa de los famosos, cuya segunda temporada transmite actualmente Telemundo de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. Te presentamos el lado más personal de dos de los conductores del momento. Empezar galería Dupla ganadora Jimena Gállego Credit: Instagram Jimena Gállego Jimena Gállego y Héctor Sandarti son dos de los rostros televisivos del momento. La conductora mexicana y el presentador guatemalteco llevan las riendas de la conducción de La casa de los famosos, el exitoso reality show de Telemundo que lidera su franja de emisión en el prime time de la televisión hispana frente a la competencia. El programa de telerrealidad que tiene como concursantes a celebridades tan variadas como Niurka Marcos, Laura Bozzo, Osvaldo Ríos o Toni Costa, registró este martes 14 de junio una de sus marcas más altas de la temporada tras promediar 1,357,000 televidentes (P2+). Un éxito que no puede tener más felices a sus conductores. "Gracias. Ustedes han hecho de La casa de los famosos el reality show más exitoso de la televisión en español de los Estados Unidos. Vamos por más", escribía este miércoles Sandarti en las redes sociales. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jimena Gállego Jimena Gállego Credit: TELEMUNDO La conductora, actriz y cantante mexicana es una apasionada del formato. "Salgo del foro y ya rumbo a la casa en mi celular veo el 24/7, llego a la casa convivo y duermo a mis niñas y lo vuelvo a prender. Me quedo dormida viéndolos", confesaba el año pasado en una entrevista con People en Español cuando estaba al aire la primera temporada. Su profesionalidad y sus atinados comentarios sobre las tramas que se desarrollan en el reality show la han llevado a ganarse el cariño del público. 2 de 7 Ver Todo Su esposo Jimena Gállego Credit: Instagram Jimena Gállego Jimena no solo vive una de las etapas más dulces de su vida en el terreno profesional como conductora de La casa de los famosos. También en el personal. La presentadora está felizmente casada desde el 2016 con el abogado Antonio Collado. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Madre de 2 niñas Jimena Gállego Credit: Instagram Jimena Gállego La conductora, quien cuenta con más de 150 mil seguidores en Instagram, es madre de 2 niñas: Clara, de 12 años, y Cienni, de 10. "Lo mejor que me ha pasado en la vida es ser mamá de estas 2 mujeres", reconocía meses atrás junto a esta bella foto. 4 de 7 Ver Todo Héctor Sandarti Héctor Sandarti Credit: TELEMUNDO El conductor guatemalteco y exrostro de las mañanas de Telemundo es uno de los presentadores más carismáticos de la televisión hispana. Y, al igual que su compañera, es muy fan del formato. "Yo soy fan de este formato desde el primer día que lo vi cuando Televisa lo hizo en México. Me hice tan fan que luego hice todo lo posible por formar parte de él y fui incluido dentro de una versión VIP para Televisa, en la cual me fue bien", contaba el año pasado Sandarti a People en Español. 5 de 7 Ver Todo Su esposa Héctor Sandarti Credit: Instagram Héctor Sandarti Si bien en el ámbito profesional el éxito no deja de sonreírle, en el personal tampoco se queda atrás. El presentador lleva 7 años felizmente casado con Paulina, la mujer de su vida. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Familia de 3 Héctor Sandarti Credit: Instagram Héctor Sandarti Aunque renunció a ser padre biológico por amor, Sandarti ha criado a la hija de su esposa como si fuera suya, por lo que el presentador mantiene una relación muy especial con la joven. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

