¡Entrevista! Jimena Gállego analiza el triunfo de Madison en La casa de los famosos 3, ¿por qué siempre ganan mujeres? La presentadora mexicana revela además qué sigue para ella ahora que finalizó el exitoso reality show de Telemundo que conduce junto a Héctor Sandarti. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego Tras meses de intenso trabajo como conductora de La casa de los famosos 3 (Telemundo), muchos pensarían que lo primero que haría Jimena Gállego tras concluir el exitoso reality show sería tomarse unas merecidas vacaciones, pero no. La presentadora mexicana cuenta a People en Español lo que sigue para ella ahora que La casa de los famosos llegó a su fin y analiza el triunfo de Madison Anderson y la evolución que tuvo a lo largo de la competencia. ¿Por qué siempre ganan mujeres? Madison se convirtió en la ganadora de La casa de los famosos 3, ¿qué valoración haces de la evolución que tuvo en el concurso? Madison entró con un perfil bajo, insegura de su español pero llevándose muy bien con todos. Pero a lo largo de las semanas la vimos ir tomando las riendas de las situaciones que pasaban dentro de la casa y cuando empezó a regresar del cuarto de eliminación cada vez tenía más confianza en ella misma. No tuvo problemas en expresar sinceramente lo que sentía en las diferentes situaciones y conflictos que vivió, habló sinceramente y de frente y se fue sintiendo cada vez más segura de su español porque dejó de importarle, simplemente se soltó y no quiso ya quedar bien con nadie. Como ella dice, no una mujer perfecta pero sí una mujer real. ¿Por qué crees que el público se decantó finalmente por ella? Creo que el ir 6 veces nominada y regresar te hace ser notada obviamente, su comunidad boricua la adora y la apoyó, pero también logró ganarse el corazón de mucha gente de otras nacionalidades porque, como ella dice, se quedó como underdog junto con Pepe y Diego en lo que ellos llamaron 'la resistencia' y eso al público le gustó. Con ella son tres ya las ganadoras de La casa de los famosos y las tres son mujeres, ¿a qué atribuyes que siempre gane una mujer? De verdad que no sé a qué atribuirlo, ¿puede ser que las mujeres hablamos más y dejamos salir nuestras emociones más y eso conecta con el público? Son especulaciones mías, la verdad es que no logro descifrarlo aún, pero sí sé que las 3 que ganaron son de personalidades y carácter muy diferentes entre sí, entonces no es que haya algo como común denominador en sus formas de ser. Puede ser que las 3 en un momento se quedaron con muy poco apoyo dentro de la casa y eso hace que como no tienen apoyo en la casa el público se los dé... Aquí lanzando posibilidades, pero tengo realmente que ponerme a analizar eso. ¿Mantienes comunicación o amistad con algún concursante de anteriores ediciones? El mundo de la televisión es muy intenso cuando estás al aire, pero también esa intensidad termina rápido cuando el show sale del aire. Cada quien retoma su vida y diferentes proyectos. Si me reencuentro con alguien en algún momento siempre el saludo es con mucha alegría y cariño. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A qué famoso te gustaría ver en la cuarta temporada? Se vale soñar… Lo he dicho a lo largo de las tres temporadas, a mi me encantaría ver a Cristian Castro. ¿Qué sigue ahora para ti después de La casa de los famosos? ¿Te tomarás un descanso? No de momento, sigo con mi programa de En casa con Telemundo y siendo parte de la maravillosa familia de Telemundo. El descanso me lo tomaré en el verano ya que mis hijas salgan de vacaciones para poder tomarlo en familia.

