"Ni siquiera nos quería voltear a ver": Jimena Gállego cuenta lo que vivió con Niurka en su regreso a La casa de los famosos La copresentadora del exitoso reality show habló con En casa con Telemundo sobre el tenso momento vivido el pasado lunes en gala de La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Jimena Gállego; Niurka Marcos | Credit: Instagram Jimena Gállego; Mezcalent La tensión que se vivió el lunes en el plató de La casa de los famosos (Telemundo) entre Niurka Marcos y los conductores del reality show, Jimena Gállego y Héctor Sandarti, traspasaba la pantalla. La vedette cubana, quien se convirtió la semana pasada en la sexta concursante eliminada, salió con la escopeta cargada dispuesta a defender con ahínco su creencia de que hubo una campaña de desprestigio en su contra por parte de la producción del programa. Sin duda, la peor parte se la llevó Gállego, a quien tildó de "hipócrita". "Hablaste muy feo de mí, así que no sea hipócrita", le espetó nada más iniciar la entrevista. "Lo que yo digo de ti es lo que veíamos que hacías adentro de la casa", no dudó en defenderse la presentadora mexicana ante los señalamientos de la controversial artista. Pero, ¿cómo vivió Jimena este tenso momento? Jimena Gállego Jimena Gállego | Credit: Instagram Jimena Gállego La conductora habló sobre lo sucedido con Niurka este martes en una entrevista para el programa En casa con Telemundo (Telemundo), que se transmite a las 2 p. m., hora del Este. "Admiro tu paciencia porque realmente fue un momento sumamente incómodo no solo para Sandarti sino también para ti porque incluso yo en un momento dije 'la agarró con Jimena'. ¿Qué tienes que decir sobre todo eso?", le preguntó su presentador, Carlos Adyan. "La verdad es que Niurka venía a decir lo que ya había dicho en sus redes sociales, nada más que lo quiso venir a decir. No quiso venir a tener un diálogo, ni siquiera un enfrentamiento porque a mí y a Sandarti ni siquiera nos quería voltear a ver ni mirar a los ojos, entonces no fue que quería hacer un enfrentamiento con nosotros porque ni siquiera planteó una pregunta adecuada. Fue como que comentando, comentando, comentando todo lo que ella dijo que quería comentar en el programa, pero que la verdad es que ya lo habíamos escuchado en sus redes sociales y sabíamos de su enojo", declaró la copresentadora del exitoso reality show de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gállego reconoció que salir de La casa de los famosos no es fácil y puede entender que sea "difícil aceptar que el público te sacó", pero "es la decisión del público", subrayó. "Como todos sabemos, ellos dentro de la casa se nominan, nosotros leemos los puntos de las nominaciones y cómo quedan y el público al 100% decide. La compañía que tiene Telemundo es una compañía externa, es completamente legal, entonces puede ser difícil aceptar que el público te sacó, yo lo puedo entender también, pero es la decisión del público", dejó claro.

