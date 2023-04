¡Entrevista! Jimena Gállego hace balance de La casa de los famosos 3 y comenta sobre sus 5 finalistas La presentadora mexicana concluye este lunes con gran éxito otra temporada más al frente de la conducción del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: José Luis Beneyto Tras una tercera edición cargada de emociones, dramas y sorpresas, la casa más famosa de la televisión hispana cerrará esta noche sus puertas en el prime time de Telemundo con una gala especial de tres horas en la que se coronará al ganador o ganadora de la competencia. A horas de la final, hablamos en exclusiva con su presentadora, Jimena Gállego, quien una temporada más llevó junto a Héctor Sandarti las riendas de la conducción del exitoso programa que la ha posicionado como uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. La casa de los famosos 3 llega a su fin esta noche, ¿qué balance haces? Estamos felices, contamos una hermosa historia y el público nos acompañó dándonos su preferencia de nueva cuenta y haciendo de La casa de los famosos 3 otro éxito. A diferencia de la anterior temporada, en esta vimos menos conflicto entre los concursantes, ¿crees que lo que sucedió el año pasado de alguna manera influyó en los participantes? No, cada persona es un mundo y cada grupo cuando se conocen dentro de la casa y establecen una relación y establecen esa micro sociedad cuenta una historia distinta, cada temporada es una historia diferente. Ese es el encanto de este formato. Estamos felices, contamos una hermosa historia y el público nos acompañó dándonos su preferencia de nueva cuenta — Jimena Gállego Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: José Luis Beneyto Además de conductora, eres muy fan del programa. Sabemos que te quedas hasta altas horas de la noche viendo el 24/7, lo extrañarás ahora que termine, ¿no? Definitivamente, cuando termina este proyecto me deja un gran vacío. Lo extraño mucho, tanto el foro y a los compañeros como en mi casa, en mi coche, en el salón de belleza el 24/7 que siempre me acompaña y me entretiene tanto. Eso sí, ahora sin el 24/7 me iré a dormir mucho más temprano porque sobre todo en esta temporada estos famosos salieron bien desvelados y daban mucho entretenimiento en la madrugada. Pepe [es] el lobo solitario y estratega de la casa, su mente nunca para, creo que ni cuando duerme para de pensar — Jimena Gállego Imagino que antes de iniciar el concurso tenías unas ideas preconcebidas de cada uno de los concursantes. Al verlos en acción y conocerlos realmente en su día a día, ¿cuál te sorprendió más? ¿Cuál fue el que te imaginabas que era de una forma y resultó siendo de otra? Juan Rivera por lo que había visto de él antes de entrar a la casa, un hombre muy directo en su forma de hablar y yo pensé que más polémico y de mecha corta pues nos dimos cuenta en la casa de que es completamente diferente a lo que podemos percibir de él a través de los medios y las entrevistas. En la casa fue un hombre que trataba de mediar en los conflictos, un hombre muy apegado a su familia y a su religión y también un hombre sentimental que no se apena en demostrar sus sentimientos. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: José Luis Beneyto Cuando inició la temporada y por tanto sin saber cómo se iba a desarrollar el concurso, ¿a qué participantes veías en un inicio con más posibilidades de llegar a la final? Ya aprendí a ver este show después de 2 temporadas y ahora ya sé que con el paso de las semanas todo va cambiando y que no puedes tener ideas preconcebidas de nadie cuando comienza porque las personas somos como cajitas de sorpresas y siempre van apareciendo diferentes sorpresas sobre la personalidad de todos. ¿Cuál fue la eliminación que más te sorprendió? La de Arturo Carmona. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: José Luis Beneyto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madison, Pepe, Paty, 'La Materialista' y José son los cinco finalistas, ¿qué destacarías de cada uno de ellos? ¿Qué crees que ha sido lo que ha llevado a cada uno de ellos hasta la final? Madison, la Barbie boricua, una mujer dulce pero con carácter que si tiene algo que decir lo dice directo. Paty, una mujer hogareña que logró ser la unificadora de todo un grupo de personas, la cocinera por excelencia y de las más respetadas dentro de la casa. Pepe [es] el lobo solitario y estratega de la casa, su mente nunca para, creo que ni cuando duerme para de pensar. Yameyry, el regresar muchas veces del cuarto de eliminación tiene mucho mérito, pero a la vez el haber sido la última en ser nominada por sus compañeros también lo es y ella logró llevarse bien con todos, pero tampoco se quedó callada cuando tenía que decir las cosas. Y José, un hombre que rompió récords dentro de la casa, el más nominado, el más salvado, varias veces líder, 2 semanas consecutivas se llevó el sobre del árbol de la suerte, definitivamente la suerte estuvo de su lado pero eso no le quita mérito al buen competidor que ha sido. La casa de los famosos Finalistas de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo ¿Qué nos puedes avanzar de la final de esta noche? Será de costa a costa toda la Unión Americana viendo la gran final al mismo tiempo. Va a haber muchísimas sorpresas. Sé que en varias ciudades de los Estados Unidos se están reuniendo fans y si allí están los fans allí estaremos nosotros también. La casa de los famosos 3 llega a su fin esta noche a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Entrevista! Jimena Gállego hace balance de La casa de los famosos 3 y comenta sobre sus 5 finalistas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.