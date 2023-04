Jimena Gállego comparte noticia sobre el futuro de La casa de los famosos La tercera temporada del exitoso reality show llegará a su gran final el 24 de abril, pero... ¡Mira la noticia que compartió la conductora mexicana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego El éxito de La casa de los famosos (Telemundo) difícilmente podría explicarse sin su dupla de presentadores: Héctor Sandarti y Jimena Gállego, quienes llevan ya tres temporadas al frente de la conducción del reality show. "La verdad es que Sandarti es un gran compañero, disfruto mucho trabajar con él. Ya nos entendemos con la mirada y nos complementamos y me encanta trabajar con él", expresó Gállego en un en vivo que llevó a cabo recientemente a través de las redes sociales. "Yo en esta tercera temporada como ya es la tercera vez que lo haces te sientes más en confianza de decir las cosas y de hacer las cosas, entonces ahí es como va uno creciendo en lo profesional". La presentadora mexicana, quien supera los 200 mil seguidores en Instagram, reconoció que La casa de los famosos ha sido y está siendo una gran escuela para ella. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego "Esto me hace crecer mucho todos los días porque además es un equipo de profesionales increíble", aseveró. "Yo aprendo aquí todos los días". Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego La final de la tercera temporada está a la vuelta de la esquina, pero las sorpresas no cesarán durante las dos últimas semanas que quedan por delante. "Todavía faltan sorpresas, muchas", destacó Gállego. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego Una de las grandes sorpresas la destapó la conductora durante el live. "¿Va a haber otra temporada o van a darse un break?", le preguntó una televidente. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego "No, va a haber otra temporada", confirmó la presentadora. "Luego les digo cuándo y eso cuando ya me digan a mí, pero sí, va a haber otra temporada gracias a Dios y por supuesto gracias a ustedes", agregó Gállego. Una noticia que no puede tener más felices a los fanáticos del reality show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La casa de los famosos es el programa más visto actualmente en el prime time de Telemundo, por lo que no es de extrañar que la cadena ya esté pensando en una cuarta temporada. Por lo pronto, su tercera edición llegará a su gran final el lunes 24 de abril.

