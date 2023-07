Jesús Moré de Top Chef VIP saca la cara en redes por Alana: "Repruebo absolutamente estas suspicacias y falsas acusaciones" El concursante de la competencia culinaria de Telemundo es partidario siempre de la unión, la paz y el amor, pero cuando se trata de sacar la cara por las personas que quiere no puede quedarse callado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jesús Moré Jesús Moré; Laura Zapata y Alana | Credit: Instagram (x2) A días de la gran final de la segunda temporada de Top Chef VIP, el drama y los conflictos no cesan en la exitosa competencia culinaria que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. Este miércoles, se vivió un momento tenso luego de que Laura Zapata insinuara que Alana podría haber tratado de perjudicar a Jesús Moré en la prueba para ayudar a Sebastián Villalobos. "De repente hay personas que tienen ética, hay personas que no tienen ética, vete tú a saber. Pero sí me sorprendió muchísimo que el plato de Jesús está elevado en sal", comentó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Esmeralda. Algo que Alana negó rotundamente: "Jamás en la vida haría algo para perjudicar a Jesús solamente para ayudar a Sebas porque a Jesús saben que lo quiero, de manera diferente pero casi igual que a Sebas". Laura Zapata Laura Zapata y Alana en Top Chef VIP | Credit: Top Chef VIP El actor mexicano, quien se ganó un lugar en la semifinal de Top Chef VIP, no dudó en sacar la cara por su amiga a través de las redes sociales tras finalizar el episodio. Jesús Moré Jesús Moré, concursante de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO "Me chocan los dimes y diretes, el chisme, el conflicto. Eso tiene la vibración más baja. Soy un ser en pro de la unión, paz y amor. Pero cuando me toca sacar la cara por las personas que quiero y que a mí me han dado todo su amor y cariño incondicional siempre lo haré", comenzó compartiendo Moré desde su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor dejó claro que reprueba "absolutamente estas suspicacias y falsas acusaciones hacia Alana". "Ustedes no ven muchas cosas que pasan detrás de cámaras y les puedo asegurar que Alana jamás me hubiera hecho algo así", salió en su defensa. "Lo único que me demostró dentro y fuera de cámaras fue un cariño incondicional. Te quiero mucho". Jesús Moré Credit: Instagram Jesús Moré Un bello gesto que Alana no tardó en agradecerle públicamente: "Te amo hermanito".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jesús Moré de Top Chef VIP saca la cara en redes por Alana: "Repruebo absolutamente estas suspicacias y falsas acusaciones"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.