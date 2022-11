No te equivocas, pero igual me gustaría que hasta que no la vean al menos no se dejaran llevar por prejuicios y que se abrieran a ver la serie y lo que cuenta porque sí, obviamente si estamos hablando de la profesión de gigoló tiene que haber contacto físico y tiene que haber secuencias de cama, pero creo que la serie es mucho más que eso.

Sí, físicamente yo estaba bastante delgadito antes. Cuando me dijeron que sería Emanuel tampoco nadie me exigió nada porque yo no es que tuviera sobrepeso ni nada, pero sí que no entrenaba, no me lo tomaba muy en serio o no comía muy bien y a raíz de ahí me puse a hacer ejercicio y hasta hoy no he parado.