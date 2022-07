Jessica Ortiz, la voz de 'la jefa' de La casa de los famosos La locutora y actriz de doblaje mexicana es 'la jefa' del exitoso reality show de Telemundo. Conócela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su rostro nunca aparece en pantalla, pero su voz suena cada día dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Jessica Ortiz, locutora y actriz de doblaje mexicana, es la famosa 'jefa' de La casa de los famosos (Telemundo), la persona que se encarga de comunicarse diariamente con los participantes del exitoso reality show mientras estos permanecen aislados del mundo exterior, y también la responsable de hacer respetar las reglas del concurso. "Yo empecé haciendo locución cuando tenía nueve años y después como a los quince años conocí a un director de doblaje y dije: 'Yo quiero hacer doblaje'. Y se rió y todo, pero yo me puse las pilas, me metí a estudiar actuación, estudiaba y estudiaba actuación en las tardes porque yo ya estaba como muy metida en esto y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje", contaba Jessica en mazo de 2020, hace dos años, en una entrevista para ADR Networks. "Yo la verdad cuando me preguntan digo [que soy] locutora, pero de repente siento que la gente me conoce más por actriz de doblaje que por locución. Pero yo he hecho locución toda mi vida", agregaba la 'jefa' de La casa de los famosos, quien supera los 100 mil seguidores en Instagram. Jessica Ortiz Jessica Ortiz, la voz de 'la jefa' de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jessica Ortiz Entre las muchas series que ha tenido la oportunidad de doblar a lo largo de su exitosa carrera como actriz de doblaje y que más ha disfrutado se encuentra la estadounidense New Girl. Jessica Ortiz Jessica Ortiz, la voz de 'la jefa' de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jessica Ortiz "Porque soy Deschanel [la protagonista] y ella es muy parecida a mí y el personaje es muy chistoso y además es una chica que habla muy rápido, entonces también me retaba y me gustan mucho como los personajes que me retan", confesaba en el citado programa. Jessica Ortiz Jessica Ortiz, la voz de 'la jefa' de La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos "Es que el doblaje no es cualquier cosa. Uno piensa nada más que es la voz y ya. Necesitas tener un ritmo, es como aprender a manejar, necesitas ir practicando", explicaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La casa de los famosos se transmite por Telemundo a las 7 p. m., hora del Este. El exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego se ha posicionado como el programa más visto en el prime time de la televisión hispana de Estados Unidos. El programa afronta actualmente su etapa decisiva con tan solo 9 participantes luchando por el premio final: Daniella Navarro, Ivonne Montero, Juan Vidal, Laura Bozzo, Lewis Mendoza, Natalia Alcocer, Salvador Zerboni y Toni Costa. De los cuales solo 5 llegarán a la gran final.

