¿Jessica Maldonado y Rodner Figueroa fuera de Al rojo vivo? Jessica Maldonado aclara en exclusiva qué es lo que realmente sucede en Al rojo vivo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Maldonado y Rodner Figueroa Después que se informara en un programa de televisión que Jessica Maldonado dejaría muy pronto Al rojo vivo, la periodista dejó muy claro que aún tiene mucho que aportar al show de la cadena Telemundo. "Sigo y seguiré en Al rojo…", dijo tajante la mexicana. "Sigo tranquila trabajando ahí y llevándoles exclusivas". Jessica Maldonado Credit: Instagram Jessica Maldonado Durante la charla con People en Español, Maldonado aprovechó para explicar que su amigo, el venezolano Rodner Figueroa, también permanece en el programa. "Rodner y yo seguimos ahí", finalizó Maldonado, quien estuvo en cuarentena con su inseparable amiga Kate del Castillo tras dar positivo a covid en enero. People en Español contactó a la producción de Al rojo... , que hasta el momento no ha respondido.

